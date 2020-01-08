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Атлетико - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Испании
Атлетико - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.01.2020 ⋊ Суперкубок Испании на UA-Футбол
Во втором полуфинале Суперкубка Испании 2020 встретятся "Барселона" и "Атлетико" – первая и вторая команды последнего розыгрыша Ла Лиги. Победитель этого противостояния сыграет с победителем матча "Валенсия" - "Реал". Формат турнира – по один матч в противостоянии, 30 добавленных минут при равном счете и серия пенальти.
"Атлетико" и "Барселона" сыграют 9-го января 2020-го года в Саудовской Аравии. Начало матча – 21:00. В матч-центре UA-Футбол состоится прямая текстовая онлайн трансляция >>>. Прямая видеотрансляция в Украине – на ресурсе MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании "Атлетико" - "Барселона"?
- Чехия - Sport 1 CZ / SK, DIGI GO;
- Венгрия - Digi Sport 1,
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Румыния - Digi Sport 1 Romania;
- Словакия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK;
- Испания - Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar +.
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