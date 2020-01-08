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Атлетико - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Испании

Испания
(1 голосов)

Атлетико - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.01.2020 ⋊ Суперкубок Испании на UA-Футбол

Атлетико - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Испании
UA-Футбол
Новина українською

Во втором полуфинале Суперкубка Испании 2020 встретятся "Барселона" и "Атлетико" – первая и вторая команды последнего розыгрыша Ла Лиги. Победитель этого противостояния сыграет с победителем матча "Валенсия" - "Реал". Формат турнира – по один матч в противостоянии, 30 добавленных минут при равном счете и серия пенальти.

"Атлетико" и "Барселона" сыграют 9-го января 2020-го года в Саудовской Аравии. Начало матча – 21:00. В матч-центре UA-Футбол состоится прямая текстовая онлайн трансляция >>>. Прямая видеотрансляция в Украине – на ресурсе MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании "Атлетико" - "Барселона"?

  • Чехия - Sport 1 CZ / SK, DIGI GO;
  • Венгрия - Digi Sport 1,
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania;
  • Словакия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK;
  • Испания - Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar +.

Смотреть матч онлайн
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Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
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В статье: Суперкубок Испании Атлетико (Мадрид) Барселона
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
08.01.2020 в 16:32
Все на Пари-Матч! )
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