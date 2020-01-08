Атлетико - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Испании

Во втором полуфинале Суперкубка Испании 2020 встретятся "Барселона" и "Атлетико" – первая и вторая команды последнего розыгрыша Ла Лиги. Победитель этого противостояния сыграет с победителем матча "Валенсия" - "Реал". Формат турнира – по один матч в противостоянии, 30 добавленных минут при равном счете и серия пенальти.

"Атлетико" и "Барселона" сыграют 9-го января 2020-го года в Саудовской Аравии. Начало матча – 21:00. В матч-центре UA-Футбол состоится прямая текстовая онлайн трансляция >>>. Прямая видеотрансляция в Украине – на ресурсе MEGOGO.

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