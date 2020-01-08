Севилья продала в Бундеслигу израильского форварда. Клуб потерял 5 млн

Летом 2019-го "Севилья" купила у "РБ Зальцбург" израильского форварда Мунаса Даббура за 17 млн ​​евро. Однако тот, похоже, не смог стать своим в Испании. За полгода нападающий сыграл только два матча в Ла Лиге. С другой стороны он постоянно выходил в основе в поединках Лиги Европы и даже забил три гола.

В "Севилье" посчитали, что такой игрок им не нужен, а вот "Хоффенхайм" увидел в нем перспективу. Немецкий клуб выплатил за Даббура 12 млн евро. То есть "Севилья" потеряла 5 млн, не считая зарплаты игрока и подъемных выплат.

Интересно, что в "Зальцбурге" Даббур был настоящим лидером. За красных быков он забил 72 гола в 128-ми матчах. Также он отличался в каждом втором поединке за "Грассхопперс" (56 мячей), а еще на его счету семь голов в футболке сборной Израиля.

Добавим, что "Хоффенхайм" сейчас занимает седьмое место в чемпионате Германии, отставая от лидера на десять очков.