Атлетико - Барселона. Прогноз на матч Суперкубка Испании

Суперкубок Испании. Полуфинал. Саудовская Аравия. Джидда. Стадион имени принца Абдуллы аль-Файсала. 09.01.2020. 21:00. Арбитр в поле – Хосе Гонсалес Гонсалес. Трансляция в Украине – MEGOGO

Нужен ли "Барселоне" этот турнир? Ну, по крайней мере, Эрнесто Вальверде на матчи в Саудовской Аравии сформировал заявку со всеми сильнейшими в списке. Почти со всеми сильнейшими. Нет только Марк-Андре тер Штегена, Усмана Дембеле и Артура Рамоса, которые испытывают проблемы со здоровьем. Все остальные – в строю.

Однако нет гарантии, что Эрнесто Вальверде бросит на матч с "Атлетиком" всех своих лидеров. Ведь равноценно с Месси, Суаресом, Гризманном и Бускетсом к противостоянию готовятся Фати, Араухо, Пуч, Карлес Перес, Ваге, Тодибо и Кольядо. Те, кто уже продемонстрировал свою боеспособность в матче Лиги чемпионов с "Интером" и доказал, что на них можно положиться.

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"Барселоне" сейчас важно избегать травм и сохранять хорошую форму для борьбы за чемпионство. Команда никак не может оторваться от "Реала" в чемпионской гонке, оступаясь там, где этого делать не должна. Например, на поле "Эспаньола" в последнем туре Ла Лиги. На самом деле, угроза для "Барсы" – не только "Реал". На расстоянии пяти очков от каталонцев расположился "Атлетико". Очный поединок этих команд в первом круге чемпионата показал, что "Барса" не имеет преимущества в плоскости командной мощи.

Тогда был матч на три счета, а положительную для "Барсы" разницу обеспечил гений Лионеля Месси. Однако еще лучше себя зарекомендовал тер Штеген, которого, в отличие от Месси, точно не будет на турнире в Саудовской Аравии. Немец вообще прекрасно выглядел в течение первой половины сезона. А Нето пропустил дважды из трех ударов по воротам от аутсайдера в пока единственном матче за "Барсу" на внутренней арене.

"Атлетико" не поможет Диего Коста, но "матрасники" уже привыкли к отсутствию испано-бразильца. Вернулись в обойму Врсалько и Савич, которые на протяжении долгого времени были травмированы. А вот Тома Лемар составил компанию Косте в лазарете. Эти двое и формируют картину потерь "Атлетико" на турнир в Саудовской Аравии.

Прогноз. Победа "Атлетико" 1:0.

Ставка : Диего Симеоне больше нужна победа в Суперкубке, чем Эрнесто Вальверде. Команда может играть на равных с "Барсой" – это показал очный поединок команд в чемпионате. Отсутствие тер Штегена может облегчить мадридцам жизнь.

Сложив воедино все факторы, возникает соблазн сделать прогноз на победу "Атлетико". Но если она будет – то в фирменном стиле "матрасников" с минимальной разницей в количестве голов. "Тотал меньше 2,5" напрашивается безальтернативно.