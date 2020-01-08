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Атлетико - Барселона. Прогноз на матч Суперкубка Испании

Испания
(1 голосов)

Атлетико - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.01.2020 ⋊ Суперкубок Испании онлайн на UA-Футбол

Атлетико - Барселона. Прогноз на матч Суперкубка Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Суперкубок Испании. Полуфинал. Саудовская Аравия. Джидда. Стадион имени принца Абдуллы аль-Файсала. 09.01.2020. 21:00. Арбитр в поле – Хосе Гонсалес Гонсалес. Трансляция в Украине – MEGOGO

Нужен ли "Барселоне" этот турнир? Ну, по крайней мере, Эрнесто Вальверде на матчи в Саудовской Аравии сформировал заявку со всеми сильнейшими в списке. Почти со всеми сильнейшими. Нет только Марк-Андре тер Штегена, Усмана Дембеле и Артура Рамоса, которые испытывают проблемы со здоровьем. Все остальные – в строю.

Однако нет гарантии, что Эрнесто Вальверде бросит на матч с "Атлетиком" всех своих лидеров. Ведь равноценно с Месси, Суаресом, Гризманном и Бускетсом к противостоянию готовятся Фати, Араухо, Пуч, Карлес Перес, Ваге, Тодибо и Кольядо. Те, кто уже продемонстрировал свою боеспособность в матче Лиги чемпионов с "Интером" и доказал, что на них можно положиться.

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"Барселоне" сейчас важно избегать травм и сохранять хорошую форму для борьбы за чемпионство. Команда никак не может оторваться от "Реала" в чемпионской гонке, оступаясь там, где этого делать не должна. Например, на поле "Эспаньола" в последнем туре Ла Лиги. На самом деле, угроза для "Барсы" – не только "Реал". На расстоянии пяти очков от каталонцев расположился "Атлетико". Очный поединок этих команд в первом круге чемпионата показал, что "Барса" не имеет преимущества в плоскости командной мощи.

Тогда был матч на три счета, а положительную для "Барсы" разницу обеспечил гений Лионеля Месси. Однако еще лучше себя зарекомендовал тер Штеген, которого, в отличие от Месси, точно не будет на турнире в Саудовской Аравии. Немец вообще прекрасно выглядел в течение первой половины сезона. А Нето пропустил дважды из трех ударов по воротам от аутсайдера в пока единственном матче за "Барсу" на внутренней арене.

"Атлетико" не поможет Диего Коста, но "матрасники" уже привыкли к отсутствию испано-бразильца. Вернулись в обойму Врсалько и Савич, которые на протяжении долгого времени были травмированы. А вот Тома Лемар составил компанию Косте в лазарете. Эти двое и формируют картину потерь "Атлетико" на турнир в Саудовской Аравии.

Прогноз. Победа "Атлетико" 1:0.

Ставка: Диего Симеоне больше нужна победа в Суперкубке, чем Эрнесто Вальверде. Команда может играть на равных с "Барсой" – это показал очный поединок команд в чемпионате. Отсутствие тер Штегена может облегчить мадридцам жизнь.

Сложив воедино все факторы, возникает соблазн сделать прогноз на победу "Атлетико". Но если она будет – то в фирменном стиле "матрасников" с минимальной разницей в количестве голов. "Тотал меньше 2,5" напрашивается безальтернативно.

1xbet
2.13
3.48
3.78
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2.10
3.50
3.70
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Parimatch
2.05
3.40
3.60
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Прогнозы
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
08.01.2020 в 19:41
Если перед сезоном это могли быть просто хорошие, подготовительные к сезону игры, так сейчас это вообще фигня. Никогда не понимал, кому этот трофей нужен. А основных игроков всё равно надо немного задействовать для поддержки формы, так как эти перерывы всегда боком вылазят. Даже не знаю чего пожелать. Ну наверное, чтобы у всех команд участниц обошлось без травм, а нам, болельщикам, всего хорошего!
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