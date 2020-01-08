Супер-гол в Суперкубке. Сухой лист от Тони Крооса

Впервые в истории Суперкубок Испании проводится в формате "финала четырех". Турнир разыгрывается на полях Саудовской Аравии, а участвуют в нем нынче четыре лучших команды Испании.

В первом полуфинале встречают "Валенсия" и "Реал". В течение первой половины первого тайма мадридская команда доминировала и закономерно вышла вперед. Гол-красавец забил полузащитник "сливочных" Тони Кроос.

Пока голкипер и полевые игроки "Валенсии" занимали свои позиции перед розыгрышем углового, Тони Кроос нанес прямой удар от углового флажка. Получилось филигранно точно. Смотрите.

Напомним, что во втором полуфинале сыграют "Барселона" и "Атлетико". Финал турнира запланирован на двенадцатое января.