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Супер-гол в Суперкубке. Сухой лист от Тони Крооса

Испания
(1 голосов)

Отличное начало турнира

Супер-гол в Суперкубке. Сухой лист от Тони Крооса
UA-Футбол
Новина українською

Впервые в истории Суперкубок Испании проводится в формате "финала четырех". Турнир разыгрывается на полях Саудовской Аравии, а участвуют в нем нынче четыре лучших команды Испании.

В первом полуфинале встречают "Валенсия" и "Реал". В течение первой половины первого тайма мадридская команда доминировала и закономерно вышла вперед. Гол-красавец забил полузащитник "сливочных" Тони Кроос.

Пока голкипер и полевые игроки "Валенсии" занимали свои позиции перед розыгрышем углового, Тони Кроос нанес прямой удар от углового флажка. Получилось филигранно точно. Смотрите.

Напомним, что во втором полуфинале сыграют "Барселона" и "Атлетико". Финал турнира запланирован на двенадцатое января.

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В статье: Тони Кроос Суперкубок Испании Валенсия (Испания) Реал (Мадрид)
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Комментарии (4)
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v.grischuk (Винница)
08.01.2020 в 22:35
Круто)))
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
08.01.2020 в 21:57
Ага.. Супергол в Суперкубке Супердятлу вратарю...
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
08.01.2020 в 22:03
Кривоногий, ты хоть раз в жизни по мячу попал?
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+1
0
andyua (Kyiv)
08.01.2020 в 21:52
Мастер
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0
0

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