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Супер-гол в Суперкубке. Сухой лист от Тони Крооса
Отличное начало турнира
Впервые в истории Суперкубок Испании проводится в формате "финала четырех". Турнир разыгрывается на полях Саудовской Аравии, а участвуют в нем нынче четыре лучших команды Испании.
В первом полуфинале встречают "Валенсия" и "Реал". В течение первой половины первого тайма мадридская команда доминировала и закономерно вышла вперед. Гол-красавец забил полузащитник "сливочных" Тони Кроос.
Пока голкипер и полевые игроки "Валенсии" занимали свои позиции перед розыгрышем углового, Тони Кроос нанес прямой удар от углового флажка. Получилось филигранно точно. Смотрите.
Напомним, что во втором полуфинале сыграют "Барселона" и "Атлетико". Финал турнира запланирован на двенадцатое января.