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Вальверде: Видаль? Он с нами и может завтра сыграть в Суперкубке

Испания
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Вальверде: Видаль? Он с нами и может завтра сыграть в Суперкубке
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Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о матче за Суперкубок Испании против "Атлетико".

"Мы настроенны на победу, помним насколько сложно даются игры против мадридской команды. Против "Атлетико" никогда не бывает простых матчей. В матче может случиться что угодно.

Уход Видаля? Сейчас он с нами, приехал на матч и имеет все шансы завтра сыграть. Мы не обращаем внимания на слухи, а также на футболистов другой команды. Нам интересны лишь свои", - приводит слова тренера AS.

Напомним, что впервые в истории турнира, за Суперкубок будут бороться четыре команды. В другом полуфинале "Реал" играет с "Валенсией".

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В статье: Артуро Видаль Эрнесто Вальверде Атлетико (Мадрид) Барселона
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