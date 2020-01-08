Суперкубок Испании. Валенсия - Реал 1:3. Дерби в финале быть

Обеим командам нужен этот Суперкубок. Как в плане престижа, так и с учетом перспектив психологической уверенности. Поэтому обе вышли на полуфинальный матч почти в оптимальных составах. Но такой острой борьбы, как в поединке первого круга Ла Лиги, не получилось.

"Реал" неожиданно легко доминировал на протяжении почти целого поединка. В первом тайме забил дважды, а мог забить и больше. По сути, только Кевин Гамейро в составе "Валенсии" имел шанс отличиться до перерыва, однако его удар с убойной позиции отправил мяч значительно выше перекладины. Ответом на моменты "Реала" это и близко не было.

Моменты, которые создавались мадридцами с завидной для соперника регулярностью. Варан уже на 6-й минуте мог забивать, но не переиграл Доменека. Далее к процессу приобщился Феде Вальверде, но ему немного не хватило точности. А вот Тони Кроос церемониться с соперником не стал – его хитрый маневр в виде удара от углового флажка стал украшением тайма. "Сухой лист", который может расцениваться не только как заслуга Крооса, но и как ляп Хауме Доменека.

"Реал" наращивал темп и не смутился даже из-за активности "Валенсии" в конце тайма. Тогда, как мы уже упоминали, мог забить Гамейро, но мог также отличиться Каземиро. А еще – Иско, удар которого головой приняла на себя стойка, а Йович не смог акцентировано добить. Все складывалось в пользу команды Зидана и логично, что удалось во второй раз поразить цель. Карвахаль на правом фланге подключил к атаке Вальверде, тот отпасовал Модричу под удар, но хорват не "перебил" Гарая. Зато мяч отскочил к Иско, которому уже никто не помешал удвоить преимущество "Реала".

Во втором тайме "Реал" очень искусно контролировал игру – в основном держал мяч на чужой половине поля, не позволяя сопернику даже мечтать о голе в ответ. Точку мог поставить Вальверде, но не попал в ближний угол плотным ударом низом. Зато Лука Модрич о себе напомнил эффектно и эффективно. Его гол ударом шведой поспорит с голом Крооса за звание самого красивого в матче. И только после этого мадридцы позволили обладателю Кубка Испании немного расправить плечи. Ферран Торрес едва не дотянулся до мяча после подачи углового – было опасно. А Макси Гомес вообще сделал то, что не удавалось до этого ни одному из его партнеров – попал в створ ворот Куртуа (бельгиец сыграл надежно).

В конце встречи и "Реал" немного ускорился благодаря футболистам, вышедшим на замену. Например, Хамес Родригес мог занести свое имя в протокол, однако не попал ударом в направлении ближнего угла. Однако самое заметное событие финишной прямой – не это. Самое заметное – это гол Парехо с пенальти, назначенного за игру рукой Серхио Рамоса. Правда, это лишь формальность, которая испортила статистику Куртуа. Не больше.

В финале будет дерби – мадридское или Эль-Класико. Согласитесь, интересные расклады.

Саудовская Аравия. Стадион "Король Абдулла Спортс Сити"

"Валенсия" - Реал 1:3

Голы: Даниэль Парехо 90+2 (пен.) - Тони Кроос 15, Иско 39, Лука Модрич 65

"Валенсия": Хауме Доменек, Габриэл Паулиста, Кевин Гамейро (Денис Черышев 70), Хосе Луис Гайя, Жоффрей Кондогбиа (Максимилиано Гомес 58), Франсис Коклен (Рубен Собрино 83), Даниэль Васс, Даниэль Парехо, Эсекьель Гарай, Ферран Торрес, Карлос Солер

"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Лука Йович (Мариано 83), Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Лука Модрич (Хамес Родригес 77), Иско, Ферлан Менди (Марсело 71)

Предупреждение: Карлос Каземиро 88