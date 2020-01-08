Красивый шаг в финал. Валенсия - Реал 1:3. Обзор матча и видео голов

"Реал" был приглашен в розыгрыш Суперкубка Испании 2020 как полуфиналист последнего Кубка Испании с наибольшим количеством титулов. По сути дела, для массовки. А оказывается, что мадридцы реально претендуют на трофей.

В полуфинале они легко одолели победителя последнего Кубка Испании – одолели почти без сопротивления. "Реал" забивал трижды, два гола – зрелищные, а "Валенсия" сумела провести гол только с пенальти.

В финале "Реал" 12-го января сыграет с "Атлетико" или "Барселоной". Смотрите видеообзор матча "Валенсия" - "Реал".

Саудовская Аравия. Стадион "Король Абдулла Спортс Сити"

"Валенсия" - Реал 1:3

Голы: Даниэль Парехо 90+2 (пен.) - Тони Кроос 15, Иско 39, Лука Модрич 65