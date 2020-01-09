Вальверде не нравится формат Суперкубка Испании – Карвахаль предложил Эрнесто подать жалобу

Главный тренер "Барселоны" и защитник "Реала" высказались по поводу формата проведения Суперкубка Испании в Саудовской Аравии в рамках "турнира четырех", цитирует их Marca. Напомним, "Валенсия" в 1/2 финала соревнования уступила "королевскому клубу", каталонцы же сегодня встретятся с "Атлетико".

"Суперкубок Испании всегда открывал сезон. Мне кажется, что такой вариант лучше, чем новый, но, да, сейчас все изменилось. Думаю, мы окончательно оценим все после завершения турнира. Мое мнение заключается в том, что это странно – разыгрывать Суперкубок между четырьмя командами. В любом случае, федерация будет принимать решение", – отметил Вальверде.