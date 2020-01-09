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"У Реала есть все, чтобы показывать хорошую игру". Зидан прокомментировал победу над Валенсией

Испания
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Зизу – мастер в турнирах на вылет

"У Реала есть все, чтобы показывать хорошую игру". Зидан прокомментировал победу над Валенсией
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказал свое мнение после победы в полуфинальном матче Суперкубка Испании с "Валенсией" (3:1). Слова француза приводит AS.

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"Заслуженный результат, мы в финале, футболисты сыграли отлично. Важно отметить, что у "Реала" есть все, чтобы показывать хорошие выступления. Нужно отдохнуть перед финалом. Игра во втором тайме была более вертикальной".

"Сегодня я выпустил на поле 5 хавбеков. Винисиус и Родриго остались на скамейке, зато появились Иско и Модрич – на флангах было больше пространства. Сегодня это сработало. Я мог выпустить вингеров, но у нас много ресурсов, это видно по голам Крооса и Модрича. Важно, чтобы из-за ротации мы не теряли динамику роста. Иско? Его гол очень важен".

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В статье: Валенсия (Испания) Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Валенсия
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