"У Реала есть все, чтобы показывать хорошую игру". Зидан прокомментировал победу над Валенсией

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказал свое мнение после победы в полуфинальном матче Суперкубка Испании с "Валенсией" (3:1). Слова француза приводит AS.

"Заслуженный результат, мы в финале, футболисты сыграли отлично. Важно отметить, что у "Реала" есть все, чтобы показывать хорошие выступления. Нужно отдохнуть перед финалом. Игра во втором тайме была более вертикальной".

"Сегодня я выпустил на поле 5 хавбеков. Винисиус и Родриго остались на скамейке, зато появились Иско и Модрич – на флангах было больше пространства. Сегодня это сработало. Я мог выпустить вингеров, но у нас много ресурсов, это видно по голам Крооса и Модрича. Важно, чтобы из-за ротации мы не теряли динамику роста. Иско? Его гол очень важен".