Барселона - Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

"Барселона" накануне заблудилась в городе Джидда, но не заблудится ли на футбольном поле в противостоянии с "Атлетико"? В этом матче определится соперника "Реала" по финалу, в котором будет разыгран трофей Суперкубка Испании. Несмотря на специфический статус турнира, обе команды не готовы просто так отказаться от борьбы.

Обо всех деталях противостояния читайте в анонсе поединка от Игоря Семйона >>>. Текстовое описание событий – в текстовой трансляции в матч-центре нашего сайта >>>. Начало – 9-е января 2020-го года в 21:00.

Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча "Барселона" - "Атлетико". Сигнал – от компании MEGOGO.

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