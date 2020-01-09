Агент Бэйла: Гарет не покинет Реал в этом году

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, высказался о возможном уходе футболиста из клуба.

"Гарет не заинтересован в переходе в MLS. Он никуда не уйдёт из "Реала" в январе, и очень маловероятно, что сделает это летом", — приводит слова Барнетта ESPN.

Ранее сообщалось, что в услугах Бэйла заинтересован "Тоттенхэм Хотспур", цвета которого он защищал перед трансфером в "Реал", с 2007 по 2013 год.

В нынешнем сезоне 30-летний валлиец принял участие в 12 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи.