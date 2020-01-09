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Воспитанник Барселоны Аленья не исключает, что однажды перейдет в Реал

Испания
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Такое могут не простить

Воспитанник Барселоны Аленья не исключает, что однажды перейдет в Реал
UA-Футбол
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На прошлой неделе "Барселона" отправила Карлеса Аленья в аренду в "Бетис". Их воспитанник достаточно редко играет, а в составе "огурцов" будет получать игровое время.

Сам полузащитник не стал исключать, что однажды может перейти в "Реал".

"Я бы не отказался перейти в "Реал". Я всегда буду болеть за "Барселону", однако в футболе бывает всякое. Никогда не говори никогда", - приводит слова игрока Marca.

Аленья сможет дебютировать за новый клуб 19-го января, во время игры против "Реал Сосьедада".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Карлес Аленья
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