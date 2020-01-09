Воспитанник Барселоны Аленья не исключает, что однажды перейдет в Реал

На прошлой неделе "Барселона" отправила Карлеса Аленья в аренду в "Бетис". Их воспитанник достаточно редко играет, а в составе "огурцов" будет получать игровое время.

Сам полузащитник не стал исключать, что однажды может перейти в "Реал".

"Я бы не отказался перейти в "Реал". Я всегда буду болеть за "Барселону", однако в футболе бывает всякое. Никогда не говори никогда", - приводит слова игрока Marca.

Аленья сможет дебютировать за новый клуб 19-го января, во время игры против "Реал Сосьедада".