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Суперкубок Испании. Барселона - Атлетико 2:3. Заблудшие и на поле
Заблудились в городе, заблудились и на поле
Саудовская Аравия. Джидда. Стадион "Король Абдулла Спортс Сити"
"Барселона" - "Атлетико" 2:3
Голы: Лионель Месси 51, Антуан Гризманн 62 - Коке 46, Альваро Мората 81 (пен.), Анхель Корреа 86
"Барселона": Нето, Херард Пике, Серхио Бускетс (Иван Ракитич 86), Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Хорди Альба, Френки де Йонг, Самуэль Юмтити, Артуро Видаль, Серхи Роберто
"Атлетико": Ян Облак, Альваро Мората, Томас Парти, Жоау Феликс, Анхель Корреа, Ренан Лоди (Витоло 67), Стефан Савич, Эктор Эррера (Коке 46), Сауль Ньигес, Аугусто Фелипе, Киран Триппьер
Предупреждения: Херард Пике 31, Луис Суарес 45+3, Артуро Видаль 77, Нето 80 - Томас Парти 35, Стефан Савич 45+3, Аугусто Фелипе 64, Маркос Льоренте 72