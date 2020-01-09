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Суперкубок Испании. Барселона - Атлетико 2:3. Заблудшие и на поле

Испания
(1 голосов)

Заблудились в городе, заблудились и на поле

Суперкубок Испании. Барселона - Атлетико 2:3. Заблудшие и на поле
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Саудовская Аравия. Джидда. Стадион "Король Абдулла Спортс Сити"
"Барселона" - "Атлетико" 2:3
Голы: Лионель Месси 51, Антуан Гризманн 62 - Коке 46, Альваро Мората 81 (пен.), Анхель Корреа 86

"Барселона": Нето, Херард Пике, Серхио Бускетс (Иван Ракитич 86), Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Хорди Альба, Френки де Йонг, Самуэль Юмтити, Артуро Видаль, Серхи Роберто

"Атлетико": Ян Облак, Альваро Мората, Томас Парти, Жоау Феликс, Анхель Корреа, Ренан Лоди (Витоло 67), Стефан Савич, Эктор Эррера (Коке 46), Сауль Ньигес, Аугусто Фелипе, Киран Триппьер

Предупреждения: Херард Пике 31, Луис Суарес 45+3, Артуро Видаль 77, Нето 80 - Томас Парти 35, Стефан Савич 45+3, Аугусто Фелипе 64, Маркос Льоренте 72

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В статье: Суперкубок Испании Атлетико (Мадрид) Барселона
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Комментарии (22)
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adidas77 (Cумы)
09.01.2020 в 23:05
Тянули уже в конце матча за уши ваши хвалёную Барсу. С какого то перепуга пенальти чистейший не назначили! В ЛЧ за подобную игру рукой 1000% ставили пенальти, здесь я так понимаю совсем другие правила ВАР! Аравийские видимо!И всё таки справедливость иногда торжествует! Жаль конечно, хотелось в финале Барсу наказать. А так будет жёсткое дерби!
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
09.01.2020 в 23:06
Далеко уже не быстрый Атлетико покрутил позвонки Барселоне . Любая чуть быстрая команда вынесет Барселону вперёд ногами.
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0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
09.01.2020 в 23:04
Ху..ня война, главное манёвры, да, сеньор Вальверде?
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+1
0
майоров (мариуполь)
09.01.2020 в 23:03
Перес, гад ползучий, и ВАР оказывается купил с потрохами!!!
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
09.01.2020 в 23:04
Самое страшное, что Пике тоже продался...
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+1
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
09.01.2020 в 23:04
Да и ещё и Пике, вот же гад.
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0
-1
avatar
Loader (Днепр)
09.01.2020 в 23:02
Суперкубок любой страны никогда не был мечтой команды, потому что проводился в межсезонье, но сейчас все возбудились (из тех, кто сос.л).
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+1
-2
prockop4uck (Киев)
09.01.2020 в 23:03
Не оправдывайся и терпи, терпила)
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+1
0
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Loader (Днепр)
09.01.2020 в 23:06
Терпилой, ху..ло, называй своего папика, пока он не бухает. Может, тогда он тебе объяснит.
0
0
babose (Харьков)
09.01.2020 в 23:02
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0
0
babose (Харьков)
09.01.2020 в 23:01
Не нунах
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0
0
pogora04 (Александрия )
09.01.2020 в 23:00
Зря Гризманн в этот середняк перешел. Их "лидер" против Славии пустое место, а против крепкого Атлетико вообще шансов не было... Зато статистика на Осасунах делается...
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
09.01.2020 в 23:02
Так и есть. В матчах на жилах Месси уже не торт.
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+1
0
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Loader (Днепр)
09.01.2020 в 23:00
Два барана уже объявилсь? Ода и адидас. Конченный кубок - конченный розыгрыш. Гонсалес Гонсалес.. )))
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
09.01.2020 в 23:01
У тебя ещё все впереди: и ЛЧ конченная и чемпионат тоже:)))
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0
0
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Барселиниус (землянин)
09.01.2020 в 22:59
Пике большой привет! Все три гола через его зону. Так держать! Мы блъ на верном пути!
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+1
-2
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
09.01.2020 в 22:58
2 гола барсы не засчитали, после третьего от барсы выключил матч, неожидал такого камбека. Оказывается у Симеоне и Атлетико еще есть порох в пороховницах.
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+2
0
adidas77 (Cумы)
09.01.2020 в 23:00
Это при том, что при счёте 2-2 судья не поставил 100% пенальти в ворота Барсы. Нахрен нужен такой ВАР, но справедливость сегодня таки восторжествовала!
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
09.01.2020 в 22:56
И где троица упоротых?
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+3
0
adidas77 (Cумы)
09.01.2020 в 22:59
Сейчас поддтянется один упортый олень и расскажет нам про всемирный заговор.А ещё добавит, что не сильно уи нужен был барсук4ам этот финал ;0А его подражатели зомбаки его поддержат!
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
09.01.2020 в 23:00
Это только начало. Потом будет, что и ЛЧ не очень то и важный турнир. А, в самом конце, что и второе место в чемпионате очень даже почетно. Ну и само собой, Перес все купил.
+2
0
prockop4uck (Киев)
09.01.2020 в 22:55
Позорники. Нужно у африканских стран ещё один ЗМ купить, тогда уж точно все получится))
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+3
0

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