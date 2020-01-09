Иньеста: Неймар стал бы отличным трансфером для Барселоны

Легендарный полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о возможном возвращении Неймара в испанский клуб.

"Он один из лучших форвардов мира, при чем не только сейчас. Неймар стал бы отличным подписание для "Барселоны". Другое дело, что думает сам клуб об этом. Я считаю, что это стало бы отличной сделкой", - цитирует испанца Marca.

Ранее сообщалось, что один из лидеров "Барселоны" одобрил возвращение бразильца.