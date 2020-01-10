Чемпиону Суперкубок не положен. Барселона - Атлетико 2:3. Обзор матча и видео голов

"Реал" накануне справился со своей задачей и легко прошел в финал Суперкубка Испании. А вот "Барса" идею мадридцев по "незапланированному" Эль-Класико не поддержала – владела преимуществом, но уступила в матче с "Атлетико". В финале сыграют две мадридские команды.

Матч получился динамичным – особенно во втором тайме. "Атлетико" забил быстрый гол, дальше дважды отличились игроки "Барсы", но сил у "матрасников" для камбэка хватило. 3:2. Подробнее смотрите в видеообзоре поединка.

Саудовская Аравия. Джидда. Стадион "Король Абдулла Спортс Сити"

"Барселона" - "Атлетико" 2:3

Голы: Лионель Месси 51, Антуан Гризманн 62 - Коке 46, Альваро Мората 81 (пен.), Анхель Корреа 86