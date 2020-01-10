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Чемпиону Суперкубок не положен. Барселона - Атлетико 2:3. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Барселона - Атлетико ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.01.2020 ⋇ Суперкубок Испании на UA-Футбол

Чемпиону Суперкубок не положен. Барселона - Атлетико 2:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Реал" накануне справился со своей задачей и легко прошел в финал Суперкубка Испании. А вот "Барса" идею мадридцев по "незапланированному" Эль-Класико не поддержала – владела преимуществом, но уступила в матче с "Атлетико". В финале сыграют две мадридские команды.

Матч получился динамичным – особенно во втором тайме. "Атлетико" забил быстрый гол, дальше дважды отличились игроки "Барсы", но сил у "матрасников" для камбэка хватило. 3:2. Подробнее смотрите в видеообзоре поединка.

Саудовская Аравия. Джидда. Стадион "Король Абдулла Спортс Сити"
"Барселона" - "Атлетико" 2:3
Голы: Лионель Месси 51, Антуан Гризманн 62 - Коке 46, Альваро Мората 81 (пен.), Анхель Корреа 86

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В статье: Суперкубок Испании Атлетико (Мадрид) Барселона
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