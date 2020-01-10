Барселона не будет менять тренера посреди сезона - клуб и игроки поддерживают Вальверде

“Барселона” не смогла довести до победы полуфинальный матч Суперкубка Испании с “Атлетико”, пропустив два гола после 80-й минуты. Эрнесто Вальверде вновь не смог выиграть кубковый турнир и после окончания поединка в Саудовской Аравии появились спекуляции о том, что на собрании директоров “Барселоны”, которое состоится в понедельник, будет решаться судьба главного тренера.

Однако сразу три источника поспешили опровергнуть эту информацию. Как сообщает Tiempo de Juego, встреча директоров клуба была запланирована еще до матча с “Атлетико”, президент “Барселоны” Жозеп Бартомеу остался доволен качеством игры “блаугранас” и не думает о смене тренера. Mundo Deportivo, ссылаясь на свои источники в клубе, также сообщает, что Бартомеу не намерен увольнять Вальверде, а по информации Cadena Ser, Вальверде точно доработает до конца сезона, несмотря ни на что.

Поддержку главному тренеру после матча с “Атлетико” высказали и футболисты “Барселоны”. Лионель Месси сказал, что “команда полностью доверяет тренеру”, а по мнению Луиса Суареса будущее Вальверде принадлежит клубу и он “не виноват за поражение в матче с Атлетико”.

По словам самого Вальверде, он привык к внешнему давлению и не отвлекается от выполнения своих обязанностей.

“Тренеры сосредоточены на выполнении работы и отдают ей все силы. Мы понимаем, что такое футбол. Когда проигрываешь, появляется нестабильность, которую ты не в состоянии контролировать. Я стараюсь быть сосредоточенным на своей работе”, – сказал 55-летний специалист после матча с “Атлетико”.