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Стычка Месси и Феликса в Суперкубке Испании. Видео инцидента

Испания
(1 голосов)

Шестикратный обладатель Золотого мяча столкнулся с юным португальцем

Стычка Месси и Феликса в Суперкубке Испании. Видео инцидента
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Новина українською

Ценность таких турниров как Суперкубок Испании часто подвергается сомнению, но вчера “Барселона” и “Атлетико” проявили максимум усилий и желания, чтобы победить в полуфинальном матче. Игроки обеих команд были заряжены эмоциями и не всегда могли их контролировать. В итоге не обошлось без стычки.

Зачинщиком потасовки стал Жорди Альба, который зачем-то ткнул пальцем в лицо Жоау Феликсу. Португалец отмахнулся от защитника “Барселоны”, что не понравилось Лионелю Месси.

Капитан “Барселоны” намеревался отчитать Феликса, но юный игрок “Атлетико” встретил его враждебно. В результате образовалась небольшая потасовка, в которой больше всех размахивали руками Луис Суарес и Стефан Савич. Именно они и получили от рефери по желтой карточке.

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В статье: Лионель Месси Суперкубок Испании Атлетико (Мадрид) Барселона Жоау Фелиш
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
10.01.2020 в 08:31
...а он взял селедку и ейной мордой начал меня в харю тыкать. ... Ванька (Чехов, 1886)
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