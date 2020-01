Стычка Месси и Феликса в Суперкубке Испании. Видео инцидента

Ценность таких турниров как Суперкубок Испании часто подвергается сомнению, но вчера “Барселона” и “Атлетико” проявили максимум усилий и желания, чтобы победить в полуфинальном матче. Игроки обеих команд были заряжены эмоциями и не всегда могли их контролировать. В итоге не обошлось без стычки.

Зачинщиком потасовки стал Жорди Альба, который зачем-то ткнул пальцем в лицо Жоау Феликсу. Португалец отмахнулся от защитника “Барселоны”, что не понравилось Лионелю Месси.

Капитан “Барселоны” намеревался отчитать Феликса, но юный игрок “Атлетико” встретил его враждебно. В результате образовалась небольшая потасовка, в которой больше всех размахивали руками Луис Суарес и Стефан Савич. Именно они и получили от рефери по желтой карточке.

Things got a little chippy between Barcelona and Atlético Madrid. pic.twitter.com/7vVT6FB8J7