Симеоне рад победе над лучшей командой по владению, Вальверде раздосадован офсайдом Видаля

Наставник каталонской "Барселоны" поделился с журналистами своим мнением касательно проигранного полуфинала Суперкубка Испании мадридскому "Атлетико". Рулевой столичной команды также высказался, но касательно успеха своих подопечных (2:3). Слова тренеров приводят AS и Marca.

"Это была напряженная игра. В первые десять минут наш соперник был лучше, но затем мы контролировали игру вплоть до перерыва. Голы, которые забил "Атлетико", удивили нас – игроки Симеоне смогли перевернуть матч всего несколькими ударами. Отмененный гол Пике? Нам показалось, что Видаль, который отдавал передачу, не был в офсайде, но нам сказали, что там были буквально миллиметры "вне игры", – отметил Вальверде.

"Мы победили лучшую в мире команду по владению мячом и игре в атаке, вместе с "Манчестер Сити" и "Реалом", каталонцы – на шаг впереди остальных. После 75-й минуты мы показали когти, у нас появились вера и желание – это характеризует нашу команду. Выход Льоренте и изменение позиции Корреа подарили крылья. Встреча с "Реалом"? Зидан – фантастический тренер, он идеально подходит "сливочным". Несмотря на отсутствие Азара, Бензема, Бэйла – это мощный соперник. То, что они отдыхают на день больше, не будет служить оправданием", – сказал Симеоне.

Мадридцы забили 3 гола каталонцам впервые под руководством Диего (за 27 матчей, источник – Gracenote). Также интересно, что "Барселона" впервые за 21 год проиграла, ведя в счете за 10 минут до конца поединка. Традиционно, Фати стал самым юным игроком в истории соревнования – на этот раз, речь о Суперкубке страны (по информации Mister Chip Twitter).