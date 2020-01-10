Гризманн: Иногда VAR помогает, а иногда работает против вашей команды

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал поражение мадридскому "Атлетико" (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Главным арбитром матча был Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. Цитирует нападающего AS.

"Я не знаю, как можно объяснить это поражение. Точно также, как и наши ошибки – соперник выложился на все 100%, это стоило нам результата. Все стандартно: проанализировать поединок, продолжать работать и прогрессировать".