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Гризманн: Иногда VAR помогает, а иногда работает против вашей команды

Испания
(1 голосов)

Логика Антуана

Гризманн: Иногда VAR помогает, а иногда работает против вашей команды
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Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал поражение мадридскому "Атлетико" (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Главным арбитром матча был Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. Цитирует нападающего AS.

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"Я не знаю, как можно объяснить это поражение. Точно также, как и наши ошибки – соперник выложился на все 100%, это стоило нам результата. Все стандартно: проанализировать поединок, продолжать работать и прогрессировать".

"Я ошибся с пасом на Умтити – такие мелочи ведут к поражениям в отдельном матче, чемпионате или Лиге чемпионов. VAR? Система нужна, чтобы помогать футболу. Иногда она делает это, а иногда работает против вашей команды".

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В статье: Суперкубок Испании Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона VAR
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Комментарии (2)
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Ap6y3_2012 (Украинка)
10.01.2020 в 12:11
"Иногда она делает это, а иногда работает против вашей команды" Т.е. сам признал, что если не против барсуков, то против помощи футболу
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Spokoyno (Киев)
10.01.2020 в 09:44
Таке "горе" той VAR Мікрони може вимірювати Добре, якщо на "твою користь" утім якщо ні то просто ЖАХ Тут треба Правила підкорегувати у відповідності з сучасними технологіями встановивши, 3, 5 чи 10 см зазор.
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