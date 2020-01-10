Фанат выбежал на поле и схватил Месси со спины – аргентинца спасла охрана

Болельщик каталонской "Барселоны" выбежал на поле после финального свистка матча Суперкубка Испании против мадридского "Атлетико", который проходил в Саудовской Аравии. Несмотря на поражение (2:3), капитана "сине-гранатовых" все равно готовы были носить на руках?

Мужчина подбежал к капитану каталонцев Лионелю Месси и крепко обнял его со спины. Служба безопасности стадиона с трудом, но оттащила пылкого фаната от кумира и вывела его с поля.

???? La seguridad del estadio King Abdullah Sports City dejó mucho que desear tras terminar el Barça - Atlético de Madrid#Supercopa2020 pic.twitter.com/hHjt5N0x7V — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 9, 2020

Теперь в финале Суперкубка Испании команда Диего Симеоне сыграет с мадридским "Реалом", который днем ранее обыграл "Валенсию" (3:1). Встреча состоится 12 января, начало — в 20:00 по киевскому времени.