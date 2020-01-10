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Фанат выбежал на поле и схватил Месси со спины – аргентинца спасла охрана

Испания
(1 голосов)

Зимой и летом – любят Лионеля

Фанат выбежал на поле и схватил Месси со спины – аргентинца спасла охрана
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Болельщик каталонской "Барселоны" выбежал на поле после финального свистка матча Суперкубка Испании против мадридского "Атлетико", который проходил в Саудовской Аравии. Несмотря на поражение (2:3), капитана "сине-гранатовых" все равно готовы были носить на руках?

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Мужчина подбежал к капитану каталонцев Лионелю Месси и крепко обнял его со спины. Служба безопасности стадиона с трудом, но оттащила пылкого фаната от кумира и вывела его с поля.

Теперь в финале Суперкубка Испании команда Диего Симеоне сыграет с мадридским "Реалом", который днем ранее обыграл "Валенсию" (3:1). Встреча состоится 12 января, начало — в 20:00 по киевскому времени.

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В статье: Лионель Месси Суперкубок Испании Барселона
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
10.01.2020 в 14:06
Это был один из четырех упоротых, пасущихся на этом сайте?
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+1
-1
pogora04 (Александрия )
10.01.2020 в 13:23
Именно поэтому этот клоун прыгал к Феликсу, судьям и другим игрокам. Знает, что на поле спасет охрана. Но зато вне поля без охраны глаза в пол и заикаться начнет
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0
-3
S_Shvets (Киев)
10.01.2020 в 13:29
А ви пам'ятаєте історію Моніки Селеш? До 20 років тенісистка почала домінувати у своєму виді спорту, скинувши з трону Штефі Графф. Виграла шість турнірів Grand Slam і багато інших. А потім психопат вискочив під час матчу на корт і засадив їй ножа в спину. Після цього вона вже не повернулась на свій космічний рівень. А тепер уявіть, яким був би футбол, якби таке сталось з Мессі чи Роналду, якого теж регулярно "обіймають" на полі фанати
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+2
0
pogora04 (Александрия )
10.01.2020 в 14:19
Кумедний збіг. Не так давно (місяці два назад) читав про цей випадок в murderss. Дійсно, історія дуууже цікава. На перший погляд з дивану не така вже страшна подія (не згвалтували, не вбили на її очах близьку людину), а при цьому так сильно зламало психіку в неймовірно талановитої і працьовитої люди. Але все таки можу порівнювати тенісистку з футболістами. Різна стать, різні умови виступів (не така публічність), різна психологія як наслідок.
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pogora04 (Александрия )
10.01.2020 в 14:28
Правка: Але все таки НЕ можу порівняти тенісистку з футболістами.* Ну і тенісистка не кидалась на людей.
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