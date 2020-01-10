Руководство Барселоны встретилось с Хави

"Барселона" в скором времени может изменить главного тренера команды.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1, сегодня, 10 января, в Дохе (Катар) состоялась встреча генерального директора Оскара Грау, спортивного директора Эрика Абидаля с бывшим футболистом клуба, а ныне наставником "Аль-Садда" Хави Эрнандесом. Утверждается, что они обсуждали возможность назначения экс-полузащитника главным тренером команды в ближайшем будущем.

Напомним, что 9 января, "Барселона" потерпела поражение от "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании (2:3). После матча представители клуба заверили, что вариант с отставкой Вальверде не рассматривается.