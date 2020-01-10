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Полузащитник Атлетико, забивший в Суперкубке Барселоне, пропустит ближайший месяц

Испания
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Он не сыграет с "Реалом" и "Ливерпулем"

Полузащитник Атлетико, забивший в Суперкубке Барселоне, пропустит ближайший месяц
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Полузащитник "Атлетико" Коке вышел во вчерашнем матче против "Барселоны" за Суперкубок. Сыграв 19 секунд, он сумел открыть счет.

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Однако доиграть встречу он так и не смог. На 75-й минуте его заменил Льоренте, так как испанец получил рецидив травмы. По словам Mundo Deportivo, его ждет долгий период восстановления.

Он точно не сыграет в воскресенье против "Реала". Приблизительный срок восстановления займет четыре недели. Маловероятно, что он восстановится к игре против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.

Напомним, что сейчас мадридский "Атлетико" занимается поиском нового нападающего.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Коке
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