СМИ: Вальверде покинет Барселону в конце сезона

Вчера "Барселона" проиграла "Атлетико" в матче за Суперкубок Испании. После этого игроки каталонцев встали на сторону Эрнесто Вальверде, однако это вряд ли это ему поможет.

По данным Cadena Ser, а также журналиста Гонсало Миро, вопрос будущего испанца уже решен - в конце сезона он покинет команду. Это обоюдное решение.

Эрнесто начал работать с "Барселоной" в 2017 году, заменив Луиса Энрике. С того времени он дважды выигрывал чемпионат Испании, по разу Кубок и Суперкубок.

Крайне вероятно, что место Вальверде займет Рональд Куман. Также есть шанс, что руководство каталонцев пригласит Хави.