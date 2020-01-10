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СМИ: Вальверде покинет Барселону в конце сезона

Испания
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Нужно лишь достойно закончить сезон

СМИ: Вальверде покинет Барселону в конце сезона
UA-Футбол
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Вчера "Барселона" проиграла "Атлетико" в матче за Суперкубок Испании. После этого игроки каталонцев встали на сторону Эрнесто Вальверде, однако это вряд ли это ему поможет.

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По данным Cadena Ser, а также журналиста Гонсало Миро, вопрос будущего испанца уже решен - в конце сезона он покинет команду. Это обоюдное решение.

Эрнесто начал работать с "Барселоной" в 2017 году, заменив Луиса Энрике. С того времени он дважды выигрывал чемпионат Испании, по разу Кубок и Суперкубок.

Крайне вероятно, что место Вальверде займет Рональд Куман. Также есть шанс, что руководство каталонцев пригласит Хави.

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В статье: Эрнесто Вальверде Барселона
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