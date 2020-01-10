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Легенда Барселоны жестко раскритиковал клуб и тренера после поражения от Атлетико

Испания
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И ведь есть за что

Легенда Барселоны жестко раскритиковал клуб и тренера после поражения от Атлетико
UA-Футбол
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Легендарный футболист "Барселоны" Ривалдо прокомментировал поражение каталонцев в игре против "Атлетико".

"Барселона" не может позволить себе играть настолько небрежно. Она не должна засыпать и терять бдительность в играх такого уровня. Это очень сильно удручает.

Это напомнило мне провалы "Барселоны" в Лиге Чемпионов. Тренер должен решать проблемы, а не пассивно следить за игрой. После этого матча есть сомнения касательно будущего Вальверде", - приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что этот сезон станет может стать последним для наставника каталонцев.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Ривалдо
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