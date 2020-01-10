Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луис Суарес может пропустить полтора месяца из-за травмы
Беда для каталонцев не приходит одна
Как сообщает Sport.es, основной форвард "Барселоны" Луис Суарес может пропустить полтора месяца. Все из-за старой травмы колена.
Боли у него начались еще неделю назад, однако уругваец отыграл весь матч против "Атлетико". Завтра у него будет консультация с врачем Рамоном Кугатом, где будет поставлен окончательный диагноз.
Крайне вероятно, что Суареса будет ожидать операция. Потому неизвестно, сможет ли восстановиться к играм против "Наполи" в Лиге Чемпионов.
Напомним, что также уже долгое время в лазарете "Барселоны" находится Усман Дембеле.