“В погоне за Хави. Барселона ищет своего Зидана”

Руководство “Барселоны” определилось с заменой Эрнесто Вальверде. В пятницу Оскар Грау (генеральный директор) и Эрик Абидаль (спортдир) встретились в Дохе с бывшим футболистом клуба, а ныне наставником "Аль-Садда" Хави Эрнандесом и предложили ему возглавить “Барселону”.

По одним данным (RAC1, Marca), если Хави согласится, то он заменит Эрнесто Вальверде уже сейчас, другие издания (AS, Cadena Ser) предполагают, что тренерская рокировка состоится все же летом. В любом случае очевидно, что Хави – цель номер один “Барсы”. Даже нынешний клуб 39-летнего тренера спокойно отнесся к сообщениям в испанской прессе. “Ситуация с возвращением Хави в “Барселону” вполне ожидаема и нормальна, потому что это его дом, его клуб, и он должен вернуться туда в будущем. Но на сегодняшний день Хави – тренер “Аль-Садда”. Он и его помощники сосредоточены на завтрашнем матче против “Аль-Раяна”, и мы знаем, что такой большой и профессиональный клуб как “Барселона” согласовывает данные вопросы только через официальные контакты”, – заявил генеральный директор “Аль-Садда” Турки Аль-Али.

Неудивительно, что история с Хави попала на первые полосы испанских спортивных газет. AS написал, что “Барселона” ищет своего Зидана, Mundo Deportivo вышел с передовицей “Операция Хави”, а Sport предвещает “Землетрясение Хави”.