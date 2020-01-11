Полузащитник "Фламенго" Рейньер в пятницу прошел первые медицинское обследование перед подписанием контракта с "Реалом", сообщает Globoesporte.

Плеймейкер сборной Бразилии U-23 должен подписать с "Реалом" соглашение на 6,5 лет. Сумма сделки составит 30 млн евро, из которых 24 млн получит "Фламенго", 3 млн — семья футболиста, еще 3 млн — его агент. Ожидается, что Рейньер поначалу будет выступать в "Кастилье" — второй команде "сливочных".

В прошлом сезоне юный игрок забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах чемпионата Бразилии.

По данным СМИ, 17-летним хавбеком также интересовались "Барселона", "Манчестер Сити" и "Атлетико".