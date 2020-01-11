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Рейньер прошёл медобследование в Реале – СМИ

Испания
(1 голосов)

Бразилец вскоре станет игроком королевского клуба

Рейньер прошёл медобследование в Реале – СМИ
Новина українською

Полузащитник "Фламенго" Рейньер в пятницу прошел первые медицинское обследование перед подписанием контракта с "Реалом", сообщает Globoesporte.

Плеймейкер сборной Бразилии U-23 должен подписать с "Реалом" соглашение на 6,5 лет. Сумма сделки составит 30 млн евро, из которых 24 млн получит "Фламенго", 3 млн — семья футболиста, еще 3 млн — его агент. Ожидается, что Рейньер поначалу будет выступать в "Кастилье" — второй команде "сливочных".

В прошлом сезоне юный игрок забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах чемпионата Бразилии.

По данным СМИ, 17-летним хавбеком также интересовались "Барселона", "Манчестер Сити" и "Атлетико".

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В статье: Реал (Мадрид) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Рейниер Жезус
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Комментарии (3)
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Hunter02 (Винница)
11.01.2020 в 15:27
Такий хлам скупляють за такі гроші..
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Инспектор ( )
11.01.2020 в 14:59
Сразу в Кастилью, ну и дела
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Ten0N (Leopolis)
11.01.2020 в 15:16
А что ты хотел? Ему 17 лет
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