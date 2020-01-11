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Реал - Атлетико. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.01.2020 ⋊ Суперкубок Испании на UA-Футбол
Обе команды вообще могли не участвовать в турнире, если бы тот проводился в классическом формате. А в итоге кто-то из них выиграет кубок, потому что в полуфиналах мадридские гранды наказали обладателя Кубка Испании и чемпиона страны "Валенсию" и "Барселону". И вот теперь – финал.
Состоится матч 12-го декабря 2020-го года в Саудовской Аравии в 20:00. Телетрансляция в Украине не предусмотрена, а вот легальная Интернет-видеотрансляция состоится на платформе MEGOGO. Также напомним о матч-центре UA-Футбол, в котором состоится текстовая онлайн трансляция матча "Реал" - "Атлетико" >>>.
Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка "Реал" - "Атлетико"?
- Чехия - Sport 1 CZ / SK;
- Венгрия - Digi Sport 1,
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Румыния - Digi Sport 1 Romania;
- Словакия - Sport 1 CZ / SK;
- Испания - Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.