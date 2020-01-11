Реал - Атлетико. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Испании

Обе команды вообще могли не участвовать в турнире, если бы тот проводился в классическом формате. А в итоге кто-то из них выиграет кубок, потому что в полуфиналах мадридские гранды наказали обладателя Кубка Испании и чемпиона страны "Валенсию" и "Барселону". И вот теперь – финал.

Состоится матч 12-го декабря 2020-го года в Саудовской Аравии в 20:00. Телетрансляция в Украине не предусмотрена, а вот легальная Интернет-видеотрансляция состоится на платформе MEGOGO. Также напомним о матч-центре UA-Футбол, в котором состоится текстовая онлайн трансляция матча "Реал" - "Атлетико" >>>.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка "Реал" - "Атлетико"?