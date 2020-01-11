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Реал - Атлетико. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Испании

Испания
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Реал - Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.01.2020 ⋊ Суперкубок Испании на UA-Футбол

Реал - Атлетико. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

Обе команды вообще могли не участвовать в турнире, если бы тот проводился в классическом формате. А в итоге кто-то из них выиграет кубок, потому что в полуфиналах мадридские гранды наказали обладателя Кубка Испании и чемпиона страны "Валенсию" и "Барселону". И вот теперь – финал.

Состоится матч 12-го декабря 2020-го года в Саудовской Аравии в 20:00. Телетрансляция в Украине не предусмотрена, а вот легальная Интернет-видеотрансляция состоится на платформе MEGOGO. Также напомним о матч-центре UA-Футбол, в котором состоится текстовая онлайн трансляция матча "Реал" - "Атлетико" >>>.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка "Реал" - "Атлетико"?

  • Чехия - Sport 1 CZ / SK;
  • Венгрия - Digi Sport 1,
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania;
  • Словакия - Sport 1 CZ / SK;
  • Испания - Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Суперкубок Испании Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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