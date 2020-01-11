Реал - Атлетико. Прогноз на финальный матч Суперкубка Испании

Суперкубок Испании. Финал. Саудовская Аравия. Джидда. Стадион "Король Абдулла Спортс Сити". 12.01.2020. 20:00. Арбитр в поле – Хосе Санчес Мартинес; видеотрансляция в Украине – MEGOGO

Как показывает практика, в контексте Суперкубка Испании стоит абстрагироваться от результатов команд-участниц в других турнирах. "Реал" в первом круге Ла Лиги едва избежал поражения от "Валенсии", а в полуфинале Суперкубка уничтожил этого же соперника с размахом. "Атлетико" проиграл "Барселоне" в Ла Лиге, но в Суперкубке сломал ход неудачной игры и обошел соперника на вираже. Поэтому далеко не факт, что в финале между "Атлетико" и "Реалом" мы увидим такой же скучный футбол, как в первом круге Примеры.

Тогда команды сыграли 0:0 с акцентом на оборону собственных ворот. По несколько сейвов сделали вратари обеих команд, но обоим коллективам явно не хватало остроты на чужой половине поля. Однако и "Реал", и "Атлетико" добавили по сравнению с тем отрезком сезона. Да и стратегия турнира не предусматривает осторожной игры на защиту. Это финал – и тут надо просто выложиться на максимуме возможностей.

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"Атлетико" будет пытаться сыграть так, как играл в течение последних десяти минут матча с "Барсой". "Реал" же попытается сохранить уровень, продемонстрированный в течение полуфинала с "Валенсией". Интересно, что перед ним мадридцы также забили сопернику три гола, - в ворота "Хетафе" в чемпионате, - но показали невыразительный футбол.

Диего Симеоне очень гордился победой своих подопечных над "Барсой" в полуфинале турнира. Тот результат в чем-то стал историческим для El Cholo, хотя он может ничего и не значить при поражении в финале. Однако "матрасники" даже не допускают мысли о неудаче. Да, они помнят о двух проигранных "сливочным" финалах Лиги чемпионов (2014 и 2016), но как образец принимают результаты других матчей: финалов Суперкубка УЕФА 2018, Суперкубка Испании 2014 и Кубка Испании 2013, в которых были победы как раз над "Реалом ".

Диего Коста и Тома Лемар вне обоймы "Атлетико" на этот матч, а "Реалу" не помогут Эден Азар, Марко Асенсио, Гарет Бэйл и Карим Бензема.

Прогноз. Победа "Атлетико" 2:1.

Ставка : "Атлетико" умеет мобилизоваться на такие матчи. У подопечных Симеоне будет больше желания, и больше в игре команды стабильности. Поэтому именно на "Атлетико" сделаем ставку как на победителя турнира. Вероятно, победителя, который будет определен в добавленное время.