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Официально: Суарес завтра перенесет операцию на колене и пропустит 4-6 недель

Испания
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У уругвайца травма мениска правого колена

Официально: Суарес завтра перенесет операцию на колене и пропустит 4-6 недель
Новина українською

Официальный сайт "Барселоны" сообщает, что форвард каталонцев Луис Суарес завтра будет прооперирован.

Уругваец в это воскресенье перенесет операцию на правом колене - у Луиса травма мениска. Хірургічну процедуру проведе хірург Рамон Кугат. Після цього будуть відомі точні терміни відновлення нападника "Барси".

Это старая травма 32-летного Суареса. Сообщается, что с Луис играл с дискомфортом в колене уже несколько недель

В нынешнем сезоне уругвайский форвард принял участие в 23 матчах, в которых отметился 14 забитыми мячами.

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В статье: Луис Суарес Барселона
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Источник:
fcbarcelona.es
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