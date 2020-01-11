Официально: Суарес завтра перенесет операцию на колене и пропустит 4-6 недель

Официальный сайт "Барселоны" сообщает, что форвард каталонцев Луис Суарес завтра будет прооперирован.

Уругваец в это воскресенье перенесет операцию на правом колене - у Луиса травма мениска. Хірургічну процедуру проведе хірург Рамон Кугат. Після цього будуть відомі точні терміни відновлення нападника "Барси".

Это старая травма 32-летного Суареса. Сообщается, что с Луис играл с дискомфортом в колене уже несколько недель

В нынешнем сезоне уругвайский форвард принял участие в 23 матчах, в которых отметился 14 забитыми мячами.