Кубок Испании. Второй раунд. Мальорка и Осасуна идут дальше, Леганес без Кравца громит соперника

Второй раунд Кубка Испании – это хронологически третья стадия турнира. В ней принимают участие 56 команд, разделенных на 28 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по один матч.

Все команды – это победители предыдущего раунда. Здесь соревнуются представители Терсеры, Сегунды В, Сегунды и Ла Лиги (все уровни испанского футбола). Собственно, элитарный дивизион (Ла Лига) представлен пятнадцатью участниками – лишь "Реал", "Барселона", "Валенсия" и "Атлетико" как участники Суперкубка Испании стартуют в кубке из более поздних стадий. "Алавес" вылетел на предыдущем этапе.

Матчи проходят на полях команд из более низких лиг.

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"Мальорка" сыграла близким к основному составом и добилась победы благодаря голу Фебаса в середине первого тайма. Интересно, что почти полностью повторилась ситуация по сравнению с предыдущим этапом: "Мальорка", как и сейчас, переиграла тогда соперника из Терсеры с минимальным преимуществом. Но тогда был автогол соперника на 90+3-й минуте, сейчас же – относительно спокойный контроль над матчем.

"Самора" (IV) - "Мальорка" 0:1

Гол: Алекс Фебас 26

"Осасуна" прогнозируемо прошла дальше, а победный гол забил один из лучших бомбардиров Ла Лиги Луис Авила. Это уже десяти результативный удар 25-летнего нападающего в сезоне.

"Аро" (ІІІ) - "Осасуна" 1:2

Голы: Микель Буэно 72 - Начо Видаль 76, Луис Авила 90

"Химнастик" (ІІІ) - "Сарагоса" (II) 1:3

Голы: Поль Беллестерос 70 - Хуан Родригес 7 (автогол), Давид Гольдар 40 (автогол), Гиорги Папунашвили 86

"Коста Калида" (ІІІ) - "Мирандес" (II) 2:3 (д.в.)

Голы: Хави Морено 36, Виктор Диас 80 - Кристиан Гонсалес 57, Иньиго Висенте 61, Альваро Рэй 114

Накануне новый тренер "Леганеса" восхвалял Василия Кравца, пытаясь породить в нем желание остаться в "Леганесе". Поэтому логично было ожидать появления украинца в составе на кубковый матч. Но нет...

Справедливости ради, надо сказать, что против "Мурсии" играла основа, а Кравец сейчас далек от нее. "Леганес" в целом не имел проблем, хотя закрыл игру лишь после выхода на поле Мартина Брайтвайта. Это значительно проще, чем на предыдущем этапе с "Андоррой".

"Мурсия" (ІІІ) - "Леганес" 0:4

Голы: Гидо Карильо 36, Мартин Брайтвайт 62, Мартин Брайтвайт 69, Гидо Карильо 76

Легкая победа "Бетиса". С голом Хоакина Санчеса, который неудачно сыграл в последнем туре Примеры с "Алавесом". В целом "Бетис" в двух матчах текущего розыгрыша Кубка Короля забил семь голов и ни одного не пропустил. Это соответствует высокому статусу полуфиналиста последнего турнира.