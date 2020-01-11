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Кубок Испании. Второй раунд. Мальорка и Осасуна идут дальше, Леганес без Кравца громит соперника
Без пяти команд Ла Лиги
Второй раунд Кубка Испании – это хронологически третья стадия турнира. В ней принимают участие 56 команд, разделенных на 28 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по один матч.
Все команды – это победители предыдущего раунда. Здесь соревнуются представители Терсеры, Сегунды В, Сегунды и Ла Лиги (все уровни испанского футбола). Собственно, элитарный дивизион (Ла Лига) представлен пятнадцатью участниками – лишь "Реал", "Барселона", "Валенсия" и "Атлетико" как участники Суперкубка Испании стартуют в кубке из более поздних стадий. "Алавес" вылетел на предыдущем этапе.
Матчи проходят на полях команд из более низких лиг.
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"Мальорка" сыграла близким к основному составом и добилась победы благодаря голу Фебаса в середине первого тайма. Интересно, что почти полностью повторилась ситуация по сравнению с предыдущим этапом: "Мальорка", как и сейчас, переиграла тогда соперника из Терсеры с минимальным преимуществом. Но тогда был автогол соперника на 90+3-й минуте, сейчас же – относительно спокойный контроль над матчем.
"Самора" (IV) - "Мальорка" 0:1
Гол: Алекс Фебас 26
"Осасуна" прогнозируемо прошла дальше, а победный гол забил один из лучших бомбардиров Ла Лиги Луис Авила. Это уже десяти результативный удар 25-летнего нападающего в сезоне.
"Аро" (ІІІ) - "Осасуна" 1:2
Голы: Микель Буэно 72 - Начо Видаль 76, Луис Авила 90
"Химнастик" (ІІІ) - "Сарагоса" (II) 1:3
Голы: Поль Беллестерос 70 - Хуан Родригес 7 (автогол), Давид Гольдар 40 (автогол), Гиорги Папунашвили 86
"Коста Калида" (ІІІ) - "Мирандес" (II) 2:3 (д.в.)
Голы: Хави Морено 36, Виктор Диас 80 - Кристиан Гонсалес 57, Иньиго Висенте 61, Альваро Рэй 114
Накануне новый тренер "Леганеса" восхвалял Василия Кравца, пытаясь породить в нем желание остаться в "Леганесе". Поэтому логично было ожидать появления украинца в составе на кубковый матч. Но нет...
Справедливости ради, надо сказать, что против "Мурсии" играла основа, а Кравец сейчас далек от нее. "Леганес" в целом не имел проблем, хотя закрыл игру лишь после выхода на поле Мартина Брайтвайта. Это значительно проще, чем на предыдущем этапе с "Андоррой".
"Мурсия" (ІІІ) - "Леганес" 0:4
Голы: Гидо Карильо 36, Мартин Брайтвайт 62, Мартин Брайтвайт 69, Гидо Карильо 76
Легкая победа "Бетиса". С голом Хоакина Санчеса, который неудачно сыграл в последнем туре Примеры с "Алавесом". В целом "Бетис" в двух матчах текущего розыгрыша Кубка Короля забил семь голов и ни одного не пропустил. Это соответствует высокому статусу полуфиналиста последнего турнира.
"Португалете" (IV) - "Бетис" 0:3
Голы: Алекс Морено 23, Лоренсо Морон 48, Хоакин 89
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