Диего Симеоне: Я ничего не боюсь перед матчем с Реалом. Мои игроки в порядке

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего финала Суперкубка Испании против мадридского "Реала".

– У вас есть должный состав и ход для того, чтобы завоевать титул?

– Мы по-прежнему находимся в точке роста, совершенствования и стремимся к тому, чтобы наши игроки получали опыт. Играя с такими соперниками, как "Реал", "Барселона" или "Ливерпуль", мы становимся лучше. У нас будет отличная возможность стать лучше.

– "Реал" изменился с момента последнего дерби?

– В Ла Лиге все иначе. Там есть три результата, тут – только один. Любая ошибка оставляет меньше шансов на исправление ситуации.

– Как вам постоянно удается так мотивировать футболистов, настраивать на бой?

– Я верю в своих игроков и всегда стремлюсь улучшить команду.

– Чего ждете от завтрашней игры?

– Мы очень хорошо знаем "Реал". Это большая команда. У нее настоящий тренер-победитель, который постоянно передает своим игрокам одну мысль – надо побеждать и побеждать. Ни Бензема, ни Бэйл, ни Азар не приехали сюда, но "Реал" ничто не меняет, они сильны. И если сыграют Родриго с Винисиусом, то команда станет еще быстрее. Нам надо подумать, как сыграть. Я ничего не боюсь, когда вижу, что мои игроки в порядке.