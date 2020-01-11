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Директор Аль-Садда: Между Барселоной и Хави идут интенсивные переговоры

Испания
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Похоже, что легенда каталонцев все-таки возглавит "Барсу"

Директор Аль-Садда: Между Барселоной и Хави идут интенсивные переговоры
Новина українською

Спортивный директор "Аль-Садда" Мохаммед Голям прокомментировал информацию, о том, что главный тренер команды Хави ведет переговоры с каталонской "Барселоной".

"Да, между "Барселоной" и Хави идут интенсивные переговоры. Мы желаем ему удачи, какое бы решение он ни принял.

Решающее слово за Хави, а мы ожидаем. Он все еще наш тренер", – заявил Мохаммед Голям.

Также, в СМИ сообщается, что "Барса" предложила Хави контракт до лета 2022 года.

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В статье: Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
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Источник:
hihi2
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