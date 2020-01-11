Директор Аль-Садда: Между Барселоной и Хави идут интенсивные переговоры

Спортивный директор "Аль-Садда" Мохаммед Голям прокомментировал информацию, о том, что главный тренер команды Хави ведет переговоры с каталонской "Барселоной".

"Да, между "Барселоной" и Хави идут интенсивные переговоры. Мы желаем ему удачи, какое бы решение он ни принял.

Решающее слово за Хави, а мы ожидаем. Он все еще наш тренер", – заявил Мохаммед Голям.