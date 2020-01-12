Лунин блестяще выиграл серию пенальти и вывел Вальядолид в следующий раунд Кубка

Испанские СМИ накануне трубили – Лунин выйдет в основе "Вальядолида" на матч второго раунда Кубка Испании против "Марбельи". И добавляли: с высокой долей вероятности, это будет последний матч украинца в футболке "пепинерос".

Все дело в том, что Лунин не может конкурировать с Масипом. Клуб готов держать его и дальше в качестве дублера, но такое положение дел не устраивает "Реал". Мадридцы уже нашли желающих приютить Лунина и обеспечить его игровым временем (представители Сегунды), поэтому "Вальядолид" склоняется к тому, чтобы отпустить украинца. Портить отношения с "Реалом" желания нет.

Сигнал к тому, что Лунин может покинуть "Вальядолид" – досрочный возврат клубом из аренды другого своего вратаря Хосе Антони Каро. Но это – вопрос ближайшего будущего. Сегодня же – Кубок Испании.

Это был более сложный для Лунина матч, чем на предыдущей стадии. Тогда по его воротам не было нанесено ни одного точного удара, сейчас же украинец выполнил с пол десятка сейвов.

Взял штрафной, несколько простых ударов, а в конце основного времени, уже при счете 1:1, выиграл сложную дуэль у Хуана Кальехона – брата-близнеца Хосе Кальехона. Но и пропустил обидный гол после дальнего коварного удара Паулу Витора. Благо, Энес Унал спас "Вальядолид" от вылета, переведя матч в дополнительное время.

Там голов не забивали, и дело дошло до серии пенальти. И вот тут уже Лунин проявил себя в ярчайшем образе. Взял первый же удар, перехитрив Элиаса Переса. Тот пробил высотой по центру ворот, а Лунин просто стоял на месте и намертво зафиксировал мяч. А вот Дани Перес пробил уже по-другому – с прицелом под стойку. Однако и здесь украинец оказался хитрее – его сейв отвел мяч в стойку и за пределы поля. Третий игрок "Марбельи" Оскар Гарсия забил, но забивали и футболисты "Вальядолида". Все. Поэтому – 4:1. Блестящая победа Андрея Лунина в серии пенальти.

Если он действительно уйдет из "Вальядолида" - то под звук громкого хлопанья дверью.