Второй в сезоне выход Лунина. Смотреть LIVE матч Кубка Испании Марбелья - Вальядолид

Испанские СМИ накануне трубили – Лунин выйдет в основе "Вальядолида" на матч второго раунда Кубка Испании против "Марбельи". И добавляли: с высокой долей вероятности, это будет последний матч украинца в футболке "пепинерос".

Все дело в том, что Лунин не может конкурировать с Масипом. Клуб готов держать его и дальше в качестве дублера, но такое положение дел не устраивает "Реал". Мадридцы уже нашли желающих приютить Лунина и обеспечить его игровым временем (представители Сегунды), поэтому "Вальядолид" склоняется к тому, чтобы отпустить украинца. Портить отношения с "Реалом" желания нет.

Сигнал к тому, что Лунин может покинуть "Вальядолид" – досрочный возврат клубом из аренды другого своего вратаря Хосе Антони Каро. Но это – вопрос ближайшего будущего. Сегодня же – Кубок Испании.

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