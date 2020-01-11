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Второй в сезоне выход Лунина. Смотреть LIVE матч Кубка Испании Марбелья - Вальядолид

Испания
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Второй и последний матч Андрея Лунина за Вальядолид?

Второй в сезоне выход Лунина. Смотреть LIVE матч Кубка Испании Марбелья - Вальядолид
UA-Футбол
Новина українською

Испанские СМИ накануне трубили – Лунин выйдет в основе "Вальядолида" на матч второго раунда Кубка Испании против "Марбельи". И добавляли: с высокой долей вероятности, это будет последний матч украинца в футболке "пепинерос".

Все дело в том, что Лунин не может конкурировать с Масипом. Клуб готов держать его и дальше в качестве дублера, но такое положение дел не устраивает "Реал". Мадридцы уже нашли желающих приютить Лунина и обеспечить его игровым временем (представители Сегунды), поэтому "Вальядолид" склоняется к тому, чтобы отпустить украинца. Портить отношения с "Реалом" желания нет.

Сигнал к тому, что Лунин может покинуть "Вальядолид" – досрочный возврат клубом из аренды другого своего вратаря Хосе Антони Каро. Но это – вопрос ближайшего будущего. Сегодня же – Кубок Испании.

Наблюдайте за игрой Андрея Лунина в прямом эфире.

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В статье: Кубок Испании Вальядолид (Испания) Андрей Лунин
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