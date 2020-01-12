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Малага уволила главного тренера, угодившего в секс-скандал

Испания
(1 голосов)

Виктор Санчес был вынужден покинуть клуб

Малага уволила главного тренера, угодившего в секс-скандал
Новина українською

"Малага" расторгла контракт с главным тренером команды Виктором Санчесом дель Амо.

На этой неделе в интернет попало интимное видео, украденное из мессенджера специалиста. Он отправил ролик в личном чате.

"Клуб приложил все усилия, чтобы решить проблему по-дружески. Несмотря на все усилия, предпринятые клубом, достичь этого не удалось.

Клуб решился на этот шаг, приняв во внимание серьезный ущерб, нанесенный "Малаге" в результате не имеющих отношения к спорту событий", – гласит заявление клуба.

После 22 туров "Малага" занимает 16-е место в испанской Сегунде, набрав 23 очка.

Виктор Санчес работал в клубе c апреля прошлого года. Под его руководством команда провела 33 матча, добыв 10 побед, 12 ничьих и уступив 11 раз.

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В статье: Малага (Испания) Виктор Санчес дель Амо
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