Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малага уволила главного тренера, угодившего в секс-скандал
Виктор Санчес был вынужден покинуть клуб
"Малага" расторгла контракт с главным тренером команды Виктором Санчесом дель Амо.
На этой неделе в интернет попало интимное видео, украденное из мессенджера специалиста. Он отправил ролик в личном чате.
"Клуб приложил все усилия, чтобы решить проблему по-дружески. Несмотря на все усилия, предпринятые клубом, достичь этого не удалось.
Клуб решился на этот шаг, приняв во внимание серьезный ущерб, нанесенный "Малаге" в результате не имеющих отношения к спорту событий", – гласит заявление клуба.
После 22 туров "Малага" занимает 16-е место в испанской Сегунде, набрав 23 очка.
Виктор Санчес работал в клубе c апреля прошлого года. Под его руководством команда провела 33 матча, добыв 10 побед, 12 ничьих и уступив 11 раз.