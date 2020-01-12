Бэйл не сыграет в финале Суперкубка Испании

Вингер "Реала" Гарет Бэйл не поможет своей команде в сегодняшнем финале Суперкубка Испании против "Атлетико".

По информации Marca, 30-летний валлиец не полетел в Саудовскому Аравию из-за респираторного заболевания.

Бэйл пропустил полуфинал против "Валенсии" (3:1), однако ожидалось, что ему удастся выздороветь к решающему поединку. Тем не менее, медицинский персонал королевского клуба настоял на том, чтобы тот остался в Мадриде и сосредоточился на возвращении к игре с "Севильей" на следующих выходных.

Также стоит отметить, что одноклубники не забыли о Бэйле и взяли с собой на турнир клюшку для гольфа вместо Гарета.

Матч "Реал" – "Атлетико" состоится сегодня, 12 января. Игра начнётся в 20:00.