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Бэйл не сыграет в финале Суперкубка Испании

Испания
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Валлиец не сумел вовремя вылечиться

Бэйл не сыграет в финале Суперкубка Испании
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Вингер "Реала" Гарет Бэйл не поможет своей команде в сегодняшнем финале Суперкубка Испании против "Атлетико".

По информации Marca, 30-летний валлиец не полетел в Саудовскому Аравию из-за респираторного заболевания.

Бэйл пропустил полуфинал против "Валенсии" (3:1), однако ожидалось, что ему удастся выздороветь к решающему поединку. Тем не менее, медицинский персонал королевского клуба настоял на том, чтобы тот остался в Мадриде и сосредоточился на возвращении к игре с "Севильей" на следующих выходных.

Также стоит отметить, что одноклубники не забыли о Бэйле и взяли с собой на турнир клюшку для гольфа вместо Гарета.

Матч "Реал" – "Атлетико" состоится сегодня, 12 января. Игра начнётся в 20:00.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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