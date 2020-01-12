Бетис подпишет хавбека сборной Аргентины за 10 млн евро

"Бетис" близок к приобретению хавбека мексиканской "Америки" Гидо Родригеса.

По информации AS, 25-летний хавбек обойдётся испанскому клубу в 10 миллионов евро. При этом его предыдущий клуб сохранит 20 процентов экономических прав на игрока. Ожидается, что сделка будет закрыта на следующей неделе и Родригес сможет дебютировать уже в игре с "Реал Сосьедадом" в воскресенье.

На счету Родригеса 9 матчей в составе сборной Аргентины.

Ранее "Бетис" арендовал у "Барселоны" Карлоса Аленью до конца сезона.