Испания
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Бетис подпишет хавбека сборной Аргентины за 10 млн евро
Гидо Родригес вскоре переберется в Ла Лигу
"Бетис" близок к приобретению хавбека мексиканской "Америки" Гидо Родригеса.
По информации AS, 25-летний хавбек обойдётся испанскому клубу в 10 миллионов евро. При этом его предыдущий клуб сохранит 20 процентов экономических прав на игрока. Ожидается, что сделка будет закрыта на следующей неделе и Родригес сможет дебютировать уже в игре с "Реал Сосьедадом" в воскресенье.
На счету Родригеса 9 матчей в составе сборной Аргентины.
Ранее "Бетис" арендовал у "Барселоны" Карлоса Аленью до конца сезона.
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