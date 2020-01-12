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Месси пытался убедить Хави возглавить Барселону – СМИ

Испания
(2 голосов)

Бывшие партнёры хотят видеть Эрнандеса у руля клуба

Месси пытался убедить Хави возглавить Барселону – СМИ
Новина українською

Лидеры "Барселоны" Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жерар Пике провели разговор с Хави Эрнендесом, попытавшись убедить начинающего тренера возглавить каталонский гранд. Об этом сообщает Ondacero.

"Барселона" давно ищет замену Эрнесто Вальверде, который не сумел адаптироваться к стилистических особенностям игры клуба. Вылет из полуфинала Суперкубка Испании от "Атлетико" видится боссам клуба достаточно веским поводом, чтобы незамедлительно расстаться с коучем.

Самому Хави готовы предложить контракт на 2,5 года, если тот согласится возглавить клуб посреди сезона. Либо же стороны дождутся окончания кампании 2019/20.

Судьба Вальверде и Хави будет решена в понедельник, когда состоится заседание директоров клуба.

Ранее спортивный директор "Аль-Садда" Мохаммед Голям подтвердил, что "Барселона" ведёт переговоры с их клубом по поводу Хави.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хави
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Комментарии (13)
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v.grischuk (Винница)
12.01.2020 в 15:50
Пусть Месси возглавит Барсу и будет играющим тренером, всеравно у него прийдется спрашивать что можно, а что нельзя)))
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2020 в 15:33
Учитывая тот факт, с лучшим футболистом мира - Лео Месси все тренеры мира очень хотят работать вместе, и Хави не исключение, как правило, за такой шанс тренеры цепляются не долго думая. Но Хави взял паузу, чтобы посоветоваться в узком семейном кругу. Ситуация разъяснится ближе к вечеру, а на сейчас ставки примерно такие - 40%, что Хави возглавит Барсу сейчас и 60%, что в июне. И, да... За последний месяц, ни Месси, ни кто-бы то ни было другой не просили Хави возглавить Барселону. Если и был подобный разговор, то в августе прошлого года.
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+1
-4
dmitroj88
12.01.2020 в 15:38
Пенсию по шизе в этом месяце уже получил?
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+3
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2020 в 15:41
Пенсию по двойной шише в этом месяце уже получил?
0
-3
pogora04 (Александрия )
12.01.2020 в 15:48
Забавно. Все очень быстро понимают что это за фрукт этот "канадец". Он с испугу аж по кнопкам перестал попадать
+3
0
Володимирович (Кременчуг)
12.01.2020 в 15:58
А як ти вважаєш , Вальверде радий з ним працювати? Як тренер буде радий коли його підопічний називає склад, узгоджуе трансфери, та ще й домовляється з новим тренером поза його спиною???
+1
0
prockop4uck (Киев)
12.01.2020 в 14:39
Хави прекрасно понимает, что это за "талант". Посмотрите как Ибра в свои года играет и как этот золотомячист. Хави уже и так ради него жертвовал карьерой игрока, карьерой тренера жертвовать не будет. Если и придет в клуб, то точно только тогда, когда не будет этой опухли в клубе.
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
12.01.2020 в 15:34
Тоже так думаю. Зачем ему карлик нужен.
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+4
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2020 в 15:34
Мне нравится твоя зависть и истерика по отношению к лучшему футболисту всех времен - Лео Месси! Продолжай... твои слова очень смешны!
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0
-4
Alex.696 (Немирів)
12.01.2020 в 14:30
Вибачте, а Хаві потрібен той геморой в особі Мессі в команді? Я думаю, що ні.
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+4
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2020 в 15:35
Мне нравится твоя зависть и истерика по отношению к лучшему футболисту всех времен - Лео Месси! Продолжай... твои слова очень смешны!!!!
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0
-4
avatar
Spokoyno (Киев)
12.01.2020 в 14:18
Злив Маризматичної Інформації... Я правильно ЗМІ розшифрував
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+2
-4
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Инспектор ( )
12.01.2020 в 13:57
Скоро ейные фанатики наделят Месси правом начинать инквизиции и войны
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+7
-1

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