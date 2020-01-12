Месси пытался убедить Хави возглавить Барселону – СМИ

Лидеры "Барселоны" Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жерар Пике провели разговор с Хави Эрнендесом, попытавшись убедить начинающего тренера возглавить каталонский гранд. Об этом сообщает Ondacero.

"Барселона" давно ищет замену Эрнесто Вальверде, который не сумел адаптироваться к стилистических особенностям игры клуба. Вылет из полуфинала Суперкубка Испании от "Атлетико" видится боссам клуба достаточно веским поводом, чтобы незамедлительно расстаться с коучем.

Самому Хави готовы предложить контракт на 2,5 года, если тот согласится возглавить клуб посреди сезона. Либо же стороны дождутся окончания кампании 2019/20.

Судьба Вальверде и Хави будет решена в понедельник, когда состоится заседание директоров клуба.

Ранее спортивный директор "Аль-Садда" Мохаммед Голям подтвердил, что "Барселона" ведёт переговоры с их клубом по поводу Хави.