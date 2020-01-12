Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию финала Суперкубка Испании

Решающий матч Суперкубка Испании 2020 сведет в противостоянии две мадридские команды – "Реал" и "Атлетико". Обе получили возможность принять участие в турнире благодаря изменению формата, и обе, как видим, идеально воспользовались возможностью.

Но кто-то сделает еще один шаг вперед, а кто-то остановится в шаге от триумфа. Время финала наступило – 20:00, Саудовская Аравия, прямая видеотрансляция – на MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей Кубков и Суперкубков стран, а также чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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