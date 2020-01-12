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Суарес перенес операцию и выбыл на 4 месяца

Испания
(1 голосов)

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Суарес перенес операцию и выбыл на 4 месяца
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Официальный сайт "Барселоны" сообщил, что форвард каталонцев Луис Суарес был успешно прооперирован в связи с травмой мениска правого колена.

Уругвайский нападающий пропустит 4 месяца.

Эта травма уже давно мучила 32-летнего Суареса. В конце прошлого сезона Луис также перенес операцию на колене после полуфинала ЛЧ с "Ливерпулем".

Суарес принял участие в 23 играх в этом сезоне, в которых он забил 14 голов: 11 в чемпионате Испании и три в Лиге чемпионов. Кроме того, в 2019/20 году у него больше всего голевых передач в Ла Лиге, а в общей сложности - семь.

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В статье: Луис Суарес Барселона
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Источник:
Barcelona
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Комментарии (4)
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Барселиниус (землянин)
12.01.2020 в 18:15
Думаю это уже лебединая песня Суареса. Он уже никогда не заиграет на прежнем уровне после столь долгого перерыва. И он сам уже это чувствует. А раз так, то какого рожна, как говорится? Ему надо вовремя уйти... или же в МЛС или же к себе на остров, наслаждаться безбедной жизнью в кругу семьи и друзей.
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MES QUE UN CLUB
12.01.2020 в 18:34
У нас в Charlotte в следующем году будет тоже своя команда ( 30я в МЛС) Будущий владелец тот же, которому пренадлежит Panthers (Charlotte) NFL. Добро пожаловать Луис!!! Если так случится, то куплю сезонный билет.
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MES QUE UN CLUB
12.01.2020 в 18:04
Жаль, очень жаль. Благополучного восстановления и надеемся ещё увидеть красивые голы!
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Spokoyno (Киев)
12.01.2020 в 17:52
Так Прийшла біда... Тепер Гризману НЕМА коли пристосовуватись до гри нової команди! Пора робити свій вклад у перемоги не менше ніж інші! Ну може Мессі важко буде випередити... Інші партнери все ж таки нижче за класом і треба це доводити кожну гру!
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