Суарес перенес операцию и выбыл на 4 месяца

Официальный сайт "Барселоны" сообщил, что форвард каталонцев Луис Суарес был успешно прооперирован в связи с травмой мениска правого колена.

Уругвайский нападающий пропустит 4 месяца.

Эта травма уже давно мучила 32-летнего Суареса. В конце прошлого сезона Луис также перенес операцию на колене после полуфинала ЛЧ с "Ливерпулем".

Суарес принял участие в 23 играх в этом сезоне, в которых он забил 14 голов: 11 в чемпионате Испании и три в Лиге чемпионов. Кроме того, в 2019/20 году у него больше всего голевых передач в Ла Лиге, а в общей сложности - семь.