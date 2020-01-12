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Суперкубок Испании. Финал. Реал - Атлетико 0:0; пен.: 4:1. Зидан разогревает аппетит?
Одиннадцатый Суперкубок Испании для сливочных
"Реал" и "Атлетико" не имели бы отношения к Суперкубку Испании, если бы тот проводился в традиционном формате. Но если абстрагироваться от обстоятельств и оценивать только по итогам полуфиналов, то мадридские гранды вполне заслуженно оказались на вершине пирамиды. "Реал" с размахом одолел "Валенсию", а "Атлетико" благодаря характеру покорил "Барсу". И вот – апогей борьбы.
И Диего Симеоне, и Зиндени Зидан были полны энергии и уверенности, но их футболисты все же подверглись воздействию напряжения. Это наблюдалось по действиям на поле. "Атлетико" играл с постоянной оглядкой на собственные ворота, а "Реал" не рисковал. Поэтому первый тайм получился не самым ярким. Только Карлос Каземиро и Лука Модрич попадали по воротам и намекнули об опасности. Менди, Иско и тот же Каземиро пробивали хоть и из перспективных позиций, но неточно.
"Атлетико" ждал – и это был тот самый стиль, который помог "матрасникам" переиграть "Барсу". Команда меньше 35-и процентов игрового времени владела мячом, хотя умудрилась не проиграть "Реалу" по количеству ударов в направлении ворот. Другой вопрос – качество этих ударов. Феликс и Мората вроде как и заявляли об амбициях, но Куртуа даже не приходилось вступать в игру.
После перерыва особо ничего не изменилось. Добавил в активности, понимая уникальность шанса, Лука Йович. После его удара низом мяч просвистел мимо штанги. Но еще лучший момент был у Феде Вальверде. Ему просто надо было сгруппироваться для удара головой, что оказалось задачей непосильной для уругвайца.
"Реал" лучше выглядел на поле, однако его стараний не хватало для гола. У "Атлетико" было еще меньше. Правда, этот минимум мог превратиться в максимум, если бы Мората использовал выход на ворота и пробил мимо Куртуа в ближний угол. Пробить то пробил, но не мимо вратаря.
Диего Симеоне подстраховался на экстра-таймы и усилил защиту. Однако не пострадала от этого и атакующая мощь команды. У Витоло и Мората были прекрасные возможности для гола. У последнего – после ошибки Куртуа, который до этого играл уверенно. "Реал" уже смирился с тем, что матч движется в направлении серии пенальти, но в конце игрового времени почувствовал страх соперника. И сразу же включил режим хищника. Классный удар Модрича, добивание от Мариано – "Атлетико" с трудом отбился. Проблема "сливочных", что они увлеклись атакой и забыли о том, как опасен соперник на контрвыпадах. Забыли, а Мората напомнил. Он убежал к воротам и выходил один на один, поэтому Вальверде не оставалось ничего другого, кроме как сбить оппонента ценой красной карточки. Доигрывал "Реал" вдесятером.
"Атлетико", к его чести, попытался использовать численное большинство, но на защите "Реала" прочно стоял Куртуа. Тибо сначала справился со срезкой от Менди, а затем – и с ударом Корреа. А дальше уже серия пенальти…
...которую проиграл "Атлетико" – именно так нужно расставлять акценты. Карвахаль, Родриго, Модрич и Рамос забили, а у "матрасников" Сауль Ньигес попал в каркас, а Томас Парти не переиграл Куртуа. Вот и вся математика.
Для "Реала" это одиннадцатый Суперкубок в истории, лично для Зидана-тренера – второй. И первый трофей с 2018-го года. Разогревает аппетит перед очередным пожиранием суперникив?
"Реал" - "Атлетико" 0:0; пен: 4:1
Серия пенальти:
"Реал": Дани Карвахаль +, Родриго +, Лука Модрич +, Серхио Рамос +
"Атлетико": Сауль Ньигес - (штанга), Томас Парти - (голкипер), Киран Триппьер +
"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Винисиус Жуниор 103), Лука Йович (Мариано 83), Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Иско (Родриго Силва 60), Ферлан Менди
"Атлетико": Ян Облак, Альваро Мората, Томас Парти, Жоау Феликс (Сантьяго Арьяс 101), Анхель Корреа, Ренан Лоди (Маркос Льоренте 89), Эктор Эррера (Витоло 56), Сауль Ньигес, Хосе Мария Хименес (Стефан Савич 98), Аугусто Фелипе, Киран Триппьер
Предупреждения: Тони Кроос 90+2, Лука Модрич 90+3, Федерико Вальверде 111, Даниэль Карвахаль 115 - Аугусто Фелипе 27, Томас Парти 74, Хосе Мария Хименес 111, Стефан Савич 115, Анхель Корреа 115
Удаление: Федерико Вальверде 115