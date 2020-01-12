Суперкубок Испании. Финал. Реал - Атлетико 0:0; пен.: 4:1. Зидан разогревает аппетит?

"Реал" и "Атлетико" не имели бы отношения к Суперкубку Испании, если бы тот проводился в традиционном формате. Но если абстрагироваться от обстоятельств и оценивать только по итогам полуфиналов, то мадридские гранды вполне заслуженно оказались на вершине пирамиды. "Реал" с размахом одолел "Валенсию", а "Атлетико" благодаря характеру покорил "Барсу". И вот – апогей борьбы.

И Диего Симеоне, и Зиндени Зидан были полны энергии и уверенности, но их футболисты все же подверглись воздействию напряжения. Это наблюдалось по действиям на поле. "Атлетико" играл с постоянной оглядкой на собственные ворота, а "Реал" не рисковал. Поэтому первый тайм получился не самым ярким. Только Карлос Каземиро и Лука Модрич попадали по воротам и намекнули об опасности. Менди, Иско и тот же Каземиро пробивали хоть и из перспективных позиций, но неточно.

"Атлетико" ждал – и это был тот самый стиль, который помог "матрасникам" переиграть "Барсу". Команда меньше 35-и процентов игрового времени владела мячом, хотя умудрилась не проиграть "Реалу" по количеству ударов в направлении ворот. Другой вопрос – качество этих ударов. Феликс и Мората вроде как и заявляли об амбициях, но Куртуа даже не приходилось вступать в игру.

После перерыва особо ничего не изменилось. Добавил в активности, понимая уникальность шанса, Лука Йович. После его удара низом мяч просвистел мимо штанги. Но еще лучший момент был у Феде Вальверде. Ему просто надо было сгруппироваться для удара головой, что оказалось задачей непосильной для уругвайца.

"Реал" лучше выглядел на поле, однако его стараний не хватало для гола. У "Атлетико" было еще меньше. Правда, этот минимум мог превратиться в максимум, если бы Мората использовал выход на ворота и пробил мимо Куртуа в ближний угол. Пробить то пробил, но не мимо вратаря.

Диего Симеоне подстраховался на экстра-таймы и усилил защиту. Однако не пострадала от этого и атакующая мощь команды. У Витоло и Мората были прекрасные возможности для гола. У последнего – после ошибки Куртуа, который до этого играл уверенно. "Реал" уже смирился с тем, что матч движется в направлении серии пенальти, но в конце игрового времени почувствовал страх соперника. И сразу же включил режим хищника. Классный удар Модрича, добивание от Мариано – "Атлетико" с трудом отбился. Проблема "сливочных", что они увлеклись атакой и забыли о том, как опасен соперник на контрвыпадах. Забыли, а Мората напомнил. Он убежал к воротам и выходил один на один, поэтому Вальверде не оставалось ничего другого, кроме как сбить оппонента ценой красной карточки. Доигрывал "Реал" вдесятером.

"Атлетико", к его чести, попытался использовать численное большинство, но на защите "Реала" прочно стоял Куртуа. Тибо сначала справился со срезкой от Менди, а затем – и с ударом Корреа. А дальше уже серия пенальти…

...которую проиграл "Атлетико" – именно так нужно расставлять акценты. Карвахаль, Родриго, Модрич и Рамос забили, а у "матрасников" Сауль Ньигес попал в каркас, а Томас Парти не переиграл Куртуа. Вот и вся математика.

Для "Реала" это одиннадцатый Суперкубок в истории, лично для Зидана-тренера – второй. И первый трофей с 2018-го года. Разогревает аппетит перед очередным пожиранием суперникив?