Типичное дерби Мадрида. Реал - Атлетико 0:0. Видеообзор финала Суперкубка Испании

Не самый яркий получился матч. Но это была игра, заточенная на результат. В первом круге Ла Лиги "Реал" и "Атлетико" также сыграли в нулевую ничью, поэтому можно говорить о какой-то типичности этого противостояния.

Голы забивались только в серии пенальти. И более ловкими были футболисты "Реала". Смотрите видеообзор матча "Реал" - "Атлетико".