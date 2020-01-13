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Типичное дерби Мадрида. Реал - Атлетико 0:0. Видеообзор финала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико ⋉ 0:0⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.01.2020 ⋇ Суперкубок Испании на UA-Футбол
Не самый яркий получился матч. Но это была игра, заточенная на результат. В первом круге Ла Лиги "Реал" и "Атлетико" также сыграли в нулевую ничью, поэтому можно говорить о какой-то типичности этого противостояния.
Голы забивались только в серии пенальти. И более ловкими были футболисты "Реала". Смотрите видеообзор матча "Реал" - "Атлетико".
Саудовская Аравия. Джидда. Стадион "Король Абдулла Спортс Сити"
"Реал" - "Атлетико" 0:0; пен: 4:1
Серия пенальти:
"Реал": Дани Карвахаль +, Родриго +, Лука Модрич +, Серхио Рамос +
"Атлетико": Сауль Ньигес - (штанга), Томас Парти - (голкипер), Киран Триппьер +