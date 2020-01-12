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Зидан победил во всех финалах в качестве тренера Реала

Испания
(1 голосов)

Французский наставник победил в 9 из 9 финалов на посту "сливочных"

Зидан победил во всех финалах в качестве тренера Реала
Новина українською

В финале Суперкубка Испании "Реал" в мадридском дерби победил "Атлетико" в серии пенальти.

Таким образом главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан победил в своем 9-м финале во главе "Реала". Французский специалист выиграл все 9 из 9 финалов у руля мадридцев.

47-летний Зидан побеждал с "Реалом" в финалах Лиги чемпионов 2015/16, 2016/17, 2017/18, Клубного чемпионата мира 2016, 2017, Суперкубка Испании 2017, Суперкубка Европы 2016, 2017.

Зидан победил во всех финалах в качестве тренера Реала - изображение 1

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В статье: Суперкубок Испании Атлетико (Мадрид) Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Squawka
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victor1306 (Мадрид)
12.01.2020 в 23:40
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