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"Лионель – это лучший номер 9, 10, 11, 7, 6, 5 и 4". Гвардиола ответил на сравнение Месси и Агуэро

Испания
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Лео – как хорошее вино. С годами только лучше

"Лионель – это лучший номер 9, 10, 11, 7, 6, 5 и 4". Гвардиола ответил на сравнение Месси и Агуэро
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Менеджера "Манчестер Сити" попросили сравнить капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "горожан" Серхио Агуэро. Помимо этого, экс-тренер "сине-гранатовых" прокомментировал положение дел в бывшей команде. Цитирует Пепа Goal.com.

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"Конечно же, Месси. Этого достаточно? Лионель – лучший номер 9, 10, 11, 7, 6, 5 и 4. Но среди остальных футболистов Серхио, безусловно, выделяется. Я много раз говорил, что он умрет, забивая голы – это его талант".

"Барселона" – это особенный клуб, для каталонцев недостаточно просто выиграть чемпионат. Мне очень жаль Эрнесто. Думаю, он не заслуживает таких комментариев. Надеюсь, ситуация скоро разрешится. Я хочу этого как член клуба".

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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