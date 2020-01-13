Перес: Зидан – благословение небес для Реала

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес после победы над "Атлетико" (0:0, 4:1 по пенальти) в финале Суперкубка Испании высоко отозвался о главном тренере своей команды. Цитирует босса Marca.

"Он выиграл множество трофеев, мы очень рады за него. Надеюсь, он будет брать титулы и дальше. Зидан любит "Реал". Он решил отдохнуть год и вернулся, сейчас он полон энергии. Зидан – это благословение небес для команды. Хочу напомнить, что мы играли без Азара, Бэйла и Бензема".

Зидан выиграл девятый финал из девяти на посту главного тренера "королевского клуба". Кроме того, Зинедин выиграл первый трофей после возвращения в Мадрид в 2019 году. Ранее француз возглавлял "сливочных" и брал с командой ЛЧ в трех сезонах подряд (2015/16, 2016/17 и 2017/18).