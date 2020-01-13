Куртуа: Я точно знал, куда будет бить Томас, а вот Сауль меня немного удивил

Вратарь мадридского "Реала" сделал важный сэйв в серии пенальти в матче "Реала" и "Атлетико" – два мадридских гранда разыгрывали Суперкубок Испании. В финалах команды одолели "Валенсию" и "Барселону" соответственно. Цитирует бельгийца Marca.

"Сауль меня немного удивил, но я точно знал, куда будет бить Томас. Он пробил сильно, но я хорошо оттолкнулся от земли и сделал сэйв. Конечно же, я счастлив. Теперь будем настраиваться на "Севилью".