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Куртуа: Я точно знал, куда будет бить Томас, а вот Сауль меня немного удивил

Испания
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Мудрец Тибо

Куртуа: Я точно знал, куда будет бить Томас, а вот Сауль меня немного удивил
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Вратарь мадридского "Реала" сделал важный сэйв в серии пенальти в матче "Реала" и "Атлетико" – два мадридских гранда разыгрывали Суперкубок Испании. В финалах команды одолели "Валенсию" и "Барселону" соответственно. Цитирует бельгийца Marca.

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"Сауль меня немного удивил, но я точно знал, куда будет бить Томас. Он пробил сильно, но я хорошо оттолкнулся от земли и сделал сэйв. Конечно же, я счастлив. Теперь будем настраиваться на "Севилью".

"Лучший ли я вратарь в мире? Я не должен высказывать свое мнение. Думаю, один из лучших, но нужно упорно работать, чтобы оставаться на вершине".

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В статье: Суперкубок Испании Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Сауль Ньигес Томас Партей
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