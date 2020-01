Стало известно, почему Хави отказался тренировать Барселону – команду может возглавить Почеттино

Экс-игрок "Барселоны" и тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес отказался возглавить "сине-гранатовых" в ближайшее время. По информации Mundo Deportivo, одной из основных причин такого решения специалиста стало желание построить в клубе свой проект с нуля.

Хави не хочет браться за работу в середине кампании на фоне неудовлетворительных результатов, становясь, таким образом, кризисным менеджером. Испанца также не устраивает, что руководство требует ответа в сжатые сроки.

Итальянский журналист Танкреди Палмери сообщил, что "Барселона" заинтересована в услугах бывшего тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Ранее аргентинец клялся в преданности злейшему врагу "сине-гранатовых" – "Эспаньолу", который в прошлом возглавлял.

BOOM!

Pochettino contacted by Barcelona to replace Valverde, according to catalunyan radio Rac1