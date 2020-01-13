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Стало известно, почему Хави отказался тренировать Барселону – команду может возглавить Почеттино

Испания
(1 голосов)

Кресло Вальверде уже горит?

Стало известно, почему Хави отказался тренировать Барселону – команду может возглавить Почеттино
Новина українською

Экс-игрок "Барселоны" и тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес отказался возглавить "сине-гранатовых" в ближайшее время. По информации Mundo Deportivo, одной из основных причин такого решения специалиста стало желание построить в клубе свой проект с нуля.

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Хави не хочет браться за работу в середине кампании на фоне неудовлетворительных результатов, становясь, таким образом, кризисным менеджером. Испанца также не устраивает, что руководство требует ответа в сжатые сроки.

Итальянский журналист Танкреди Палмери сообщил, что "Барселона" заинтересована в услугах бывшего тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Ранее аргентинец клялся в преданности злейшему врагу "сине-гранатовых" – "Эспаньолу", который в прошлом возглавлял.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.01.2020 в 12:26
Это не совсем верная информация. Как говорит сам Хави, у него есть обязательства перед своим нынешним клубом до июня 2020 года. И именно по этой причине, он не может принять сейчас предложение руководства Барселоны. Что касается руководства Барселоны, то у них на столе есть три варианта, чтобы прямо сейчас сменить Вальверде. Вариант № 1 - Почеттино. Но тогда в этом случае, вариант с Хави в июне подвиснет в воздухе. Вариант № 2 - это Кике Сетьен или Милито, которым будет предложено поработать до июня 2020 года, после чего команду примет Хави.
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