Герой футбольного дня. Федерико Вальверде

"Победа любой ценой" – по такому принципу Феде Вальверде действовал в эпизоде ​​на 115-й минуте матча с "Атлетико", когда беспардонным подкатом сзади сбивал Мората, останавливая его стремительный выход на "свидание" с Куртуа. Тогда еще жила надежда, что "Реал" спасет бельгийский голкипер, но риск был слишком высок. Забей Мората – и у "Реала" не осталось бы времени на ответный гол. Поэтому Вальверде принял мгновенное решение.

У него на то время уже была желтая карточка, но это не имело значения. Он понимал, что получит прямую красную и вряд ли обойдется лишь одним матчем дисквалификации. Но все равно сделал это.

И стал героем встречи. Обычно те, кого удаляют, оказываются в центре шквала негативных эмоций, но Вальверде восхваляли не только партнеры ("Игроки "Реала" похвалили меня, когда я покидал поле" (с) ) и организаторы турнира (Феде признан лучшим игроком финала), но и тренер соперника.

"Что я сказал Феде, когда тот покидал поле? Что он сделал то, что должен был сделать в той ситуации. Вальверде выиграл финал", - отметил Диего Симеоне, понимая, что на месте уругвайца из "Реала" так же поступил бы, наверное, и любой игрок "Атлетико".

После финала Вальверде извинился и перед Мората, отметив, что не намеревался сыграть грубо, и перед арбитром. А минуты после удаления и до финального свистка серии пенальти провел в подтрибунном помещении, не желая нарушать регламент своим пребыванием на стадионе после красной карточки. Он в одиночку праздновал точные удары своих коллег и появился на поле перед церемонией награждения только после соответствующего разрешения и приглашения партнеров. Появился, чтобы утонуть в объятиях одноклубников.

"Большая часть одиннадцатого Суперкубка Испании для "Реала" носит имя Федерико Вальверде – человека, который выиграла турнир в раздевалке", - написала после матча Marca. А независимые эксперты отметили, что не надо считать награду MVP следствием только эпизода на 115-й минуте. Вальверде в этом матче выдал высокую интенсивность, опираясь и на физическую готовность, и на умение читать игру тактически. Сначала он действовал с акцентом на правый фланг, а затем сместился в свою любимую зону в центре поля.

Он мог стать героем значительно раньше – еще в основное время, если бы реализовал убойный момент во втором тайме поединка. Но тогда физически развитому Вальверде не хватило пластики для нормального удара головой. А если бы забил – не был бы, скорее всего, удален и помог бы своей команде в следующем туре Ла Лиги против опасной "Севильи".

Собственно, дисквалификация – это единственное, что беспокоит игрока по итогам этой не самой романтической, но и не прозаической футбольной истории.