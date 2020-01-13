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Президент Барселоны встретится с Вальверде, чтобы обсудить будущее тренера в клубе

Испания
(1 голосов)

Испанец может лишиться должности

Президент Барселоны встретится с Вальверде, чтобы обсудить будущее тренера в клубе
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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прибыл на тренировочную базу команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, функционер приехал поговорить с главным тренером коллектива Эрнесто Вальверде. Ожидается, что по окончании тренировки Бартомеу обсудит со специалистом нынешнее положение команды, а также процесс поиска нового наставника.

Не исключено, что участие в беседе примут генеральный директор клуба Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль, которые накануне, 12 января, вернулись из Катара после переговоров с Хави, выступавшим за каталонцев на протяжении большей части карьеры игрока.

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В статье: Эрнесто Вальверде Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.01.2020 в 17:00
Со времен Ван Гала, с 2003 года Барселона никого не увольняла. Думаю, и Вальверде доработает свой срок. Сейчас рассматриваются четыре кандидатуры...Хотя Барсе встряска нужна. Или в виде нового наставника, или новых, более решительных действий самого Вальверде.
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