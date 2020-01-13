Президент Барселоны встретится с Вальверде, чтобы обсудить будущее тренера в клубе

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прибыл на тренировочную базу команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, функционер приехал поговорить с главным тренером коллектива Эрнесто Вальверде. Ожидается, что по окончании тренировки Бартомеу обсудит со специалистом нынешнее положение команды, а также процесс поиска нового наставника.

Не исключено, что участие в беседе примут генеральный директор клуба Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль, которые накануне, 12 января, вернулись из Катара после переговоров с Хави, выступавшим за каталонцев на протяжении большей части карьеры игрока.